Fans van FC Groningen niet welkom in Kras Stadion voor duel met Ajax in play-offs

Fans van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in het Kras Stadion in Volendam voor het duel met Ajax in de play-offs om Europees voetbal. De chef voetbal van de ochtendkrant geeft de Amsterdammers weinig kans. De KNVB heeft een weeffout gemaakt door te bepalen dat er altijd in eigen stadion gespeeld moet worden. Als dat niet kan, dan wijken we uit naar de tegenstander. Clubwatcher Mike Verweij benadrukt dat het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen van enkele maanden geleden niets te maken heeft met het ontbreken van Groningse fans donderdag in Volendam. De burgemeester wil ook FC Volendam - Willem II zonder uitpubliek laten spelen. Als Ajax wint, dan kunnen supporters van FC Utrecht of sc Heerenveen niet in. Het lijkt nergens op en er wordt ook voor het publiek gespeeld. De voetbalvolger noemt een mogelijke oplossing naar een neutraal terrein, zoals in Engeland. PSV-stadion of AZ-stadion zijn opties in Nederland.

Fans van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in het Kras Stadion in Volendam voor het duel met Ajax in de play-offs om Europees voetbal.

De chef voetbal van de ochtendkrant geeft de Amsterdammers weinig kans. De KNVB heeft een weeffout gemaakt door te bepalen dat er altijd in eigen stadion gespeeld moet worden. Als dat niet kan, dan wijken we uit naar de tegenstander. Clubwatcher Mike Verweij benadrukt dat het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen van enkele maanden geleden niets te maken heeft met het ontbreken van Groningse fans donderdag in Volendam.

De burgemeester wil ook FC Volendam - Willem II zonder uitpubliek laten spelen. Als Ajax wint, dan kunnen supporters van FC Utrecht of sc Heerenveen niet in. Het lijkt nergens op en er wordt ook voor het publiek gespeeld. De voetbalvolger noemt een mogelijke oplossing naar een neutraal terrein, zoals in Engeland. PSV-stadion of AZ-stadion zijn opties in Nederland





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Groningen Ajax Play-Offs European Football Kras Stadion Volendam Duel KNVB Mike Verweij Ajax - FC Groningen Neutraleertrein England Wembley PSV-Stadion AZ-Stadion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor play-offwedstrijd tegen AjaxFC Groningen-fans kunnen niet aanwezig zijn bij de play-offwedstrijd tegen Ajax, die op donderdagavond op het Kras Stadion in Volendam plaatsvindt.

Read more »

FC Groningen-fans worden niet toegestaan in Volendam voor play-offwedstrijd tegen AjaxFC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam om een play-offwedstrijd tegen Ajax. Dit besluit komt voort uit ongeregeldheden bij voorbije wedstrijden.

Read more »

FC Groningen is woedend: club mag geen fans meenemen bij play-offsduel met AjaxFC Groningen mag komende donderdag geen fans meenemen naar Volendam als Ajax in het Kras Stadion van FC Volendam de tegenstander is. De Trots van het Noorden is 'verbolgen' over het besluit en beraadt zich op vervolgstappen.

Read more »

Supporters of FC Groningen not welcome at play-off match due to unrestVolendam's mayor, police and prosecution of Edam-Volendam have decided that supporters of FC Groningen will not be allowed to attend the play-off match in Volendam on Thursday due to severe disturbances after Volendam's loss against Telstar. The reason for the decision is the severe disorder and violence caused by supporters, which involved attacking police and others in the village. Due to the high level of disorder, the club was told not to sell tickets for their supporters during Thursday's play-off match with Ajax. The incident took place after supporters tried to attack Ajax's supporters' buses and provoked violence on the streets. Various children, fans, and residents of Volendam were targeted, with stones being thrown and minors injured. The municipality decided to block both teams, indicating that support of both teams will not be allowed in the city.

Read more »