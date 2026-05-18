Fans stormen het veld bij Nantes en Toulouse

Zeventig Nederlanders gingen er de strijd tegen tegenstanders en scheidsrechters aan om hun team te verdedigen.

Het doel viel al even daarvoor voor Nantes, dat zelfs met drie punten meer nog zes punten tekort zou komen voor de play-offplek. Daar waren de supporters boos over en dus stormden er tientallen het veld op na ruim twintig minuten voetballen.

De preventief versterkte stewards kregen de menigte niet onder controle en scheidsrechter Stéphanie Frappart hield het meteen voor gezien. Later werd besloten om de wedstrijd niet meer op zondag uit te spelen. Nantes-trainer Vahid Halilhodzic deed nog een poging om de fans van het veld te krijgen. Kokend van woede ging de 74-jarige coach tekeer tegen de veldbestormers, terwijl geprobeerd werd om ook hem veilig naar de kleedkamer te begeleiden.

Later barstte hij in tranen uit. In maart stelde Nantes met Halilhodzic de oudste trainer ooit in de Ligue 1 aan, in de hoop het seizoen te redden. Daar is ook hij niet in geslaagd en dat deed hem verdriet. Marina Ferrari, de Franse minister van Sport, was er na de definitieve staking snel bij om te reageren.

'De uitingen van geweld die plaatsvonden tijdens Nantes – Toulouse zijn totaal onacceptabel en hebben geen plek in sport of in onze republiek. Ik veroordeel deze acties ten zeerste en wil mijn hulp aanbieden aan de spelers en de fans die deze wedstrijd vredig wilden beleven. De beslissing om te staken was noodzakelijk. We kunnen dit niet tolereren en de daders moeten op de strengst mogelijke manier gestraft worden.





Football News: PSG, Nantes, Toulouse, Auxerre, Nice, Marseille, Rennes, Strasbourg, MonacoIn the final match of the season, Paris Saint-Germain (PSG) faced Paris FC in the Parisian derby. However, the evening had a disappointing twist as Dembélé had to leave the field after 27 minutes due to an injury. The exact nature of the injury is not known. On May 30, PSG will play the Champions League final against Arsenal. The match seemed to be heading for a draw until Gory scored a winning goal in the 94th minute. Nantes, on the other hand, had to deal with the news that they would not be playing in the Ligue 1 next season. This led to a violent reaction from their supporters, who stormed the field. The match was eventually abandoned. In the battle for the play-off spot, Nantes and FC Metz both finished in the bottom two and were directly relegated. OGC Nice and AJ Auxerre both started with 31 points on the final day. Auxerre won 2-0 away to Toulouse and scored two goals through Lassine Sinayoko. OGC Nice, on the other hand, could not beat Metz (0-0) and finished as the sixteenth team. Marseille and Rennes played for the fifth spot in the league. Marseille secured their spot in the Europa League, while Rennes finished as the sixth team and will play in the play-offs against Saint-Étienne. Igor Paixão started in the Marseille lineup, while Quinten Timber fell in the 86th minute. Marseille won 3-1. In the match between RC Strasbourg and AS Monaco, nine goals were scored. Jordan Teze started in the Monaco lineup, but they could not qualify for European football. Lamine Camara scored two goals for Monaco, Martial Godo scored for Strasbourg, and Diego Moreira, Sebastian Nanasi, and Ansu Fati scored for Strasbourg in a dramatic comeback. Monaco ended up losing 5-4.

