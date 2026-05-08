Familieaffaire in de Eredivisie: Gebroeders Willumsson staan tegenover elkaar

FC Groningen en NEC spelen zondag een cruciale wedstrijd, waarbij de gebroeders Brynjólfur en Willum Willumsson voor het eerst tegen elkaar spelen. De broers delen hun verhalen over hun jeugd, hun vader en hun verschillende persoonlijkheden. Daarnaast wordt er gereageerd op het mismanagement bij Ajax en de toekomst van het Nederlands elftal onder leiding van Ronald Koeman.

Voor zowel FC Groningen als NEC staat zondag een hoop op het spel. De Noorderlingen willen thuis een plek in de play-offs veroveren, terwijl NEC nog niet zeker is van de derde plek in de competitie.

Het duel belooft een bijzondere familie-ontmoeting te worden tussen de gebroeders Brynjólfur en Willum Willumsson. De twee broers staan voor de camera van ESPN en delen een leuk feit. We hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld, vertelt Willum. We hebben wel samen gespeeld, maar dit wordt een leuke, nieuwe ervaring.

Willum tekende in februari van dit jaar voor NEC, terwijl Brynjólfur al sinds de zomer van 2024 voor Groningen uitkomt. We zijn best wel hetzelfde, maar er zijn ook wel verschillen. Ik ben misschien wat terughoudender en relaxter, gaat Willum verder. Ik zit niet veel op social media en dat soort dingen.

Binni houdt misschien meer van een gek kapsel en dat soort dingen. De broers komen uit IJsland, waar ze een mooie herinnering hebben overgehouden aan hun jeugd. Bijna elke dag voetbalden we samen met vrienden. Ik speelde ook met zijn vrienden.

Ik weet nog dat Willum een keer achter mij aan kwam rennen in de tuin, toen ik van hem had gewonnen. Hij probeerde mij te slaan. Het voetbal leeft in de familie. We gingen in de avond ook vaak naar wedstrijden van mijn vader kijken, vertelt Binni over hun vader, die voor een aantal IJslandse clubs speelde.

Bijna alles stond in het teken van voetbal. Willum vervolgt. Hij pushte ons en zei: Als je dit echt wil, dan moet je er meer voor doen. In die tijd begreep ik dat niet echt.

Ik dacht dat ik er genoeg voor deed, maar nu ben ik er dankbaar voor. Hij zegt helemaal niets raars, gewoon een uitstekende reactie op totaal mismanagement bij Ajax. Niet goed genoeg? Dat kan.

Te duur? Dat kan ook. Maar communiceer gewoon. Dan mag hij ook meteen opdonderen wat mij betreft.

Als we door gaan met Koeman dan is Oranje voor mij ook klaar. Je gaat niet een komende goede generatie weer opzadelen met deze loyaliteit boven alles trainer. Tis ook een keer klaar he. Tijd voor vernieuwing.

Dan mogen de VS niet mee doen aan hun eigen toernooi, want die zijn nog minder te vertrouwen dan Iran... Volwassen reactie op een kinderlijke aanpak van Ajax. Tevens vond ik Akpom echt wel een nuttige speler, nooit echt begrepen waarom hij zo naar de uitgang werd geduwd. Absoluut niet minder dan Weghorst





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Groningen NEC Willumsson Eredivisie Ajax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEC-directeur boos over tijdrekken in EredivisieWilco van Schaik, directeur van NEC, uit zijn frustratie over het tijdrekken in de Eredivisie, met name door de doelman van Telstar. Hij vindt dat er te veel tijd verloren gaat en dat dit invloed heeft op de uitkomst van wedstrijden. NEC verliest punten en ziet de kans op een Champions League-plek afnemen.

Read more »

Excelsior dicht bij handhaving in EredivisieExcelsior kan zich aanstaande zondag tegen FC Volendam definitief verzekeren van het behoud in de eredivisie. Een gelijkspel of winst is voldoende voor de Rotterdamse club om degradatie te voorkomen.

Read more »

Eredivisie-clubs staan in de rij voor 'broertje van', dat uitblinkt in de play-offsEmmanuel Poku heeft over belangstelling niets te klagen. De pijlsnelle buitenspeler van Almere City is bezig met een vervolgstap, zo zegt journalist Chris Tempelman donderdag in VI ZSM. Onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles hebben hem op de radar staan.

Read more »

Spanning in de Eredivisie: strijd om Europees voetbal en handhavingPSV is al kampioen, maar de strijd om Europese plaatsen en handhaving is nog volop gaande. Feyenoord, NEC, Ajax en FC Twente vechten om de tweede en derde plek, terwijl clubs als NAC en Volendam proberen degradatie te voorkomen. Alle wedstrijden van speelronde 33 zijn zondag om 16.45 uur live te volgen.

Read more »