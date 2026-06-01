Familie van Marlies Genz reageert geschokt op haar dood in Colombia

De familie van de 41-jarige Marlies Genz uit Schagen reageert geschokt op de vondst van haar lichaam in een meertje in Colombia. Ze werd gisteravond gevonden en de familie hoopt dat ze snel afscheid van haar kunnen nemen. De oorzaak van haar dood is nog onbekend.

Wij kunnen geen woorden vinden die recht doen aan ons gevoel, laat de familie weten in een verklaring. Marlies keek enorm uit naar deze trip door Latijns-Amerika die ze tot in de puntjes had voorbereid. Ze had het de afgelopen maanden overduidelijk naar haar zin en veel mensen hebben mee kunnen genieten via haar social media. Het is dan ook onverteerbaar dat er een vroegtijdig einde aan dat avontuur is gekomen.

We snappen dat er heel veel vragen zijn, die hebben wij ook, vervolgt de familie. We kunnen op dit moment niets anders dan het forensisch onderzoek in Colombia afwachten. Daarnaast willen we Marlies zo snel mogelijk in ons midden hebben, om op een waardige manier afscheid van haar te kunnen nemen. We hopen dat we dat voor zover mogelijk in rust kunnen doen.

De vrouw was op reis door het Zuid-Amerikaanse land, waar ze vorige week maandag voor het laatst werd gezien. Ze zou meedoen aan een koffietour, maar daar kwam ze niet opdagen. Ze werd daarna niet meer gezien bij haar hostel in de stad Salento en toen ze zich niet meldde bij een meerdaagse paardrijtocht waarvoor ze zich had aangemeld, gingen alle alarmbellen af.

Zo riep de familie via social media op om uit te kijken naar de vrouw uit Schagen en informatie te delen. Het gemeentebestuur van Salento laat weten het overlijden van Marlies ten zeerste te betreuren en betuigen hun oprechte medeleven aan de familie, vrienden en dierbaren. De instanties doen onderzoek naar de oorzaak van haar dood





