Familie Lang Oppompstationizoen in Diessen

De familie van Monique van Riel heeft voor haar bedrijf een benzinepomp in Diessen. Ze merken dat de huidige hoge benzineprijzen hier sterk voor uitdagingen zorgen, maar de pomp blijft erin staan met een vaste klantenkring en een slimme spaaractie. Bij Plasmans tanken, niet bij een keten en niet vanwege de goedkoopste aanbieding, maar voor de gunfactor en lokale steunting.

Al zestig jaar heeft de familie van Monique van Riel een benzinepomp in Diessen. Maar zulke hoge prijzen als nu maakte ze nog niet eerder mee.

Zo vlak bij de Belgische grens levert dat de nodige problemen op. Toch houdt de pomp een vaste klantenkring, mede dankzij een slimme spaaractie.

'Het is vechten tegen de regering en dat ga je niet winnen', zegt haar man Luc. De meeste mensen die hun auto bij het familiebedrijf in Diessen voltanken, komen er al jaren.

'Het is hier echt ons kent ons. Ik denk dat negentig procent van de mensen vaste klant is', vertelt Monique trots.

'We hebben de gunfactor. Mensen komen nog altijd bij Plasmans tanken, niet bij een keten en niet omdat het hier het goedkoopste is.

' Een vrouw die al vijftig jaar in Diessen woont, komt dinsdagmiddag aanrijden en gooit haar auto vol. 'Dat doe ik altijd hier', zegt ze. 'Ik woon vlakbij en het is makkelijk. En ik gun het de mensen van de pomp. We moeten toch tanken, ook al is de benzine heel duur.

' Die gunfactor is de gemene deler tussen alle klanten. 'Ik tank hier regelmatig', vertelt een Diessaner met zijn kleinzoon op de arm. 'Ik vind het belangrijk om lokale ondernemers te steunen. Al geeft hij toe dat de verleiding om over de grens te tanken steeds groter wordt.

Dat snapt eigenaar Luc van Riel.

'Het scheelt soms wel dertig tot veertig cent met België. Dan is het logisch dat mensen die keuze maken.

', Monique merkt het ook bij de pomp. 'Mensen zeggen steeds vaker dat ze het duur vinden. Maar meteen daarachteraan zeggen ze: jullie kunnen daar ook niets aan doen.

' Het zijn lastige tijden voor de Diessense pomphouders. 'We hebben de vaste klanten echt nodig', zegt Monique.





