Faillissementsgolf in Friesland neemt af in april maar blijft zorgen baren voor lokale ondernemers

Een gedetailleerde analyse van de faillissementen in de provincie Friesland tijdens de maand april, waarbij specifiek wordt gekeken naar kleinere bedrijven en de nasleep van coronaschulden.

In de provincie Friesland is in de maand april een opvallende trend zichtbaar wat betreft het aantal zakelijke faillissementen. Hoewel er nog steeds sprake is van ondernemers die hun zaken moeten staken, is het aantal bankroeten aanzienlijk gedaald in vergelijking met de maand maart.

In april werden in totaal vijf bedrijven failliet verklaard, een cijfer dat op het eerste gezicht hoopgevend lijkt, maar bij nadere inspectie vooral de kwetsbaarheid van kleinere organisaties blootlegt. Deze kleine bedrijven, vaak met een beperkte financiële buffer, zijn het meest gevoelig voor schommelingen in de markt en onvoorziene omstandigheden, wat resulteert in een precair bestaan binnen de regionale economie van het noorden.

Een van de meest opmerkelijke zaken van deze maand is die van Gevara Auto's, dat tevens opereerde onder de handelsnaam Gevara Transport. Dit bedrijf, gevestigd in Oudega binnen de gemeente Smallingerland, had zich gespecialiseerd in een specifieke niche: het professioneel schoonmaken van voertuigen en het herstellen van cosmetische schade. Het was de eigenaar van Noach Holding uit Drachten die uiteindelijk zelf het initiatief nam om het faillissement aan te vragen.

Het is schrijnend om vast te stellen dat de werknemers al geruime tijd voor de officiële verklaring uit dienst waren, wat wijst op een langdurig proces van achteruitgang. De curator in deze zaak onthulde een interessante connectie met het buitenland, namelijk een band met het Oostenrijkse Golden Lodges Alpendorf. Dit project, dat zich richtte op de verhuur van luxe appartementen, kampte zelf met zware financiële problemen en was reeds eerder failliet gegaan.

Omdat de holding uit Drachten ondersteunende werkzaamheden verrichtte voor dit project, viel de cruciale inkomstenstroom weg, wat een kettingreactie veroorzaakte die uiteindelijk leidde tot de ondergang van Gevara. Daarnaast zagen we in de bouw- en installatiesector twee opvallende gevallen. Bouwbedrijf ZSBA uit Leeuwarden moest zijn deuren sluiten. De naam van het bedrijf was een directe afkorting voor hun brede scala aan diensten: zonnepanelen, stukadoren, bouw en aannemerswerk.

In een tijd waarin de energietransitie en woningbouw juist centraal staan, is het pijnlijk om te zien dat een bedrijf dat juist deze essentiële diensten aanbiedt, ten onder gaat. Kort daarna volgde Installatietechniek Friesland uit Hantumhuzen. Dit bedrijf was verantwoordelijk voor diverse installatie-opdrachten voor een breed scala aan opdrachtgevers. De activiteiten van de firma lagen echter al een aanzienlijke tijd stil voordat het faillissement definitief werd.

Curator Lianne van der Werf gaf aan dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de exacte toedracht van dit bankroet. Ze verklaarde dat zij nog maar net begonnen zijn en nog veel moeten uitzoeken. Wat wel bekend is, is dat het faillissement niet door de eigenaar zelf, maar door een derde partij is aangevraagd, wat vaak duidt op onbetaalde schulden aan leveranciers of partners die hun geld willen terugzien.

Tot slot is er het voorbeeld van Restaurant Roast in Leeuwarden, dat een ander type financieel drama illustreert. Dit restaurant werd in maart failliet verklaard, primair veroorzaakt door de enorme schuldenlast die is opgebouwd tijdens de coronapandemie. De horecasector werd zwaar getroffen door de lockdowns en beperkingen, en voor veel ondernemers bleek de steun vanuit de overheid onvoldoende om de gaten in de begroting te dichten. Toch is er in deze zaak een sprankje hoop te vinden.

Begin april kon Restaurant Roast namelijk weer haar deuren openen voor gasten. Dit was mogelijk dankzij een succesvolle regeling tussen de eigenaar van het restaurant en de curator. Dergelijke arrangementen zijn essentieel om te voorkomen dat levensvatbare bedrijven definitief verdwijnen door schulden uit een crisistijd. De situatie in Friesland laat zien dat de economische herstelfase complex is.

Terwijl sommige bedrijven weten te overleven door slimme regelingen en herstructureringen, vallen anderen buiten de boot, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van externe factoren of internationale projecten. De daling van het aantal faillissementen in april ten opzichte van maart geeft een moment van adempauze, maar de fundamentele problemen voor kleine ondernemers blijven bestaan. Het benadrukt de noodzaak van een sterk lokaal netwerk en een zorgvuldige financiële planning om bestand te zijn tegen de grillen van de moderne economie





