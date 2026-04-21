Fabio Capello waarschuwt Engeland: Vermoeidheid en angst blokkeren WK-succes

Fabio Capello uit forse kritiek op de huidige staat van het Engelse elftal. Hij stelt dat vermoeidheid door het gebrek aan een winterstop en een mentale angstblokkade de kansen op de wereldtitel in 2026 serieus in gevaar brengen.

Fabio Capello , de voormalige bondscoach van Engeland , heeft zijn twijfels uitgesproken over de kansen van The Three Lions op het aanstaande wereldkampioenschap voetbal in 2026. Capello, die tussen 2008 en 2012 aan het roer stond bij de Engelse nationale ploeg, baseert zijn kritische blik op de fysieke en mentale gesteldheid van de spelersgroep.

Hij benadrukt dat de intense competitie in de Engelse Premier League, waar een winterstop nog steeds ontbreekt, een slopende werking heeft op de selectie. Volgens de ervaren Italiaanse coach is dit structurele gebrek aan rust een bepalende factor die het succes van het team op internationale toernooien telkens weer in de weg staat. Hij ziet in de huidige generatie dezelfde vermoeidheidsverschijnselen die hij destijds ook al waarnam bij zijn eigen spelers tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika, waar het toernooi voor Engeland voortijdig eindigde na een pijnlijke nederlaag tegen Duitsland. Naast de fysieke uitputting wijst Capello op een diepgeworteld psychologisch probleem binnen het Engelse elftal: de angst om te verliezen. Hij stelt dat de spelers vaak verkrampen wanneer er echt iets op het spel staat. Als voorbeeld haalt hij de verloren EK-finale van 2021 tegen Italië aan, waarbij Engeland na een snelle 1-0 voorsprong volledig terugviel in een angstige speelstijl. Volgens Capello is het cruciaal dat Thomas Tuchel, de nieuwe man aan het roer, deze angstcultuur doorbreekt en de spelers bevrijdt van de zware druk die zij zichzelf en de buitenwacht opleggen. Tuchel staat voor een uitdagende taak om een winnaarsmentaliteit te smeden die bestand is tegen de hoge verwachtingen en de nervositeit die Engeland al decennialang parten speelt op eindtoernooien. Vooruitkijkend naar het WK 2026, dat wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is de loting voor Engeland inmiddels bekend. De ploeg is ingedeeld in een poule met Kroatië, Ghana en Panama. De start van dit mondiale avontuur vindt plaats op 17 juni in Texas, waar de confrontatie met de Kroaten direct een belangrijke graadmeter zal zijn voor de vorm van het team. Of Engeland onder leiding van Tuchel eindelijk de bevrijdende stap richting een hoofdprijs kan zetten, blijft voorlopig de grote vraag. Capello blijft in ieder geval sceptisch zolang de fysieke belasting van de Engelse competitie en het mentale blok bij grote toernooien niet structureel worden aangepakt. Het wordt een race tegen de klok voor Tuchel om de juiste balans te vinden tussen tactische discipline en de broodnodige mentale veerkracht om een serieuze gooi te doen naar de wereldtitel die het land al sinds 1966 ontbeert





