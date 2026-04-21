FAA legt lanceringen Blue Origin stil na technisch mankement

Ruimtevaartbedrijf Blue Origin mag tijdelijk niet lanceren na een mislukte satellietmissie. De FAA eist eerst een grondig onderzoek naar de oorzaak van het motorfalen.

De ambitieuze plannen van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin hebben een aanzienlijke tegenslag te verwerken gekregen. De Federal Aviation Administration ( FAA ), de autoriteit die toezicht houdt op de luchtvaart en ruimtevaart in de Verenigde Staten, heeft besloten dat de nieuwste raketvloot van het bedrijf voorlopig aan de grond moet blijven. Deze beslissing volgt direct op een mislukte lancering waarbij een satelliet niet in zijn beoogde baan om de aarde kon worden gebracht.

Voor de onderneming van Amazon-oprichter Jeff Bezos is dit een pijnlijke onderbreking van het strakke schema dat zij zichzelf voor dit jaar hadden gesteld. De toezichthouder eist nu een diepgravend onderzoek naar de technische oorzaken van het incident voordat er weer groen licht wordt gegeven voor toekomstige vluchten. Volgens Dave Limp, de topman van Blue Origin, is het voorlopige onderzoek naar de mislukte lancering reeds gestart. De eerste bevindingen wijzen op een tekort aan stuwkracht in een van de motoren tijdens de cruciale fase van de vlucht. Dit mankement zorgde ervoor dat de raket zijn missie niet succesvol kon voltooien, wat leidde tot het verlies van de vracht. De FAA stelt zich in deze kwestie streng op; zij zal pas toestemming geven voor nieuwe lanceringen nadat zij volledig overtuigd zijn van de veiligheid en de technische integriteit van het systeem. Het bedrijf had voor dit jaar maar liefst twaalf lanceringen gepland, een ambitie die door deze verplichte pauze ernstig onder druk komt te staan. Elke dag aan de grond betekent een vertraging in een sector waar concurrentie de drijvende kracht is achter technologische vooruitgang. De inzet voor Blue Origin is hoog, aangezien het bedrijf plannen heeft ontwikkeld om duizenden satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Dit project moet in de toekomst wereldwijd internettoegang bieden, vooral in afgelegen gebieden waar traditionele infrastructuur ontbreekt. Hiermee begeeft Blue Origin zich op het terrein van Starlink, het succesvolle satellietnetwerk van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair Elon Musk. SpaceX is op dit moment de onbetwiste leider in deze markt en heeft al duizenden satellieten operationeel. Voor Jeff Bezos en zijn team is het cruciaal dat het onderzoek naar het motorfalen snel en grondig wordt afgerond, zodat zij de achterstand op de concurrentie niet verder zien oplopen en het vertrouwen van zowel investeerders als de toezichthouders kunnen behouden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

