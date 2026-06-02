Extreme regen in Pathmos en Enschede: problemen met slechte riolering, slechte afwatering en hoog grondwater

Pathmos in Enschede heeft ernstige problemen met slechte riolering, slechte afwatering en hoog grondwater. Peter Reinders, van de Wijkraad Pathmos, verwacht dat alles onder water zal staan in 2024, met mogelijk overstromingen richting huizen. Mensen die hier middenin woonden zijn naar hotels, campings of familieleden verhuisd, omdat de woningen onbewoonbaar verklaard zijn. De woningbouwcorporatie wil alleen maar een deel van de woningen herstellen, de rest wordt gesloopt. Er zijn rechtszaken gevoerd over deze plannen. Ook Erica Bakkum, raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stelt dat extreme regen kan leiden tot onveilige leefomgevingen en mentale en fysieke gezondheidsklachten. Meteoroloog Reinier van den Berg legt uit dat extremer weer vaker voor gaat komen in een opwarmend klimaat. Nederland heeft een pluspuntje vergeleken met andere landen als België, maar de hamvraag blijft of we kunnen iets doen aan klimaatverandering.

Pathmos is het laagste punt van Enschede en heeft ernstige problemen met slechte riolering , slechte afwatering en hoog grondwater . Peter Reinders, van de Wijkraad Pathmos , verwacht dat alles onder water zal staan in 2024, met mogelijk overstromingen richting huizen.

Mensen die hier middenin woonden zijn naar hotels, campings of familieleden verhuisd, omdat de woningen onbewoonbaar verklaard zijn. De woningbouwcorporatie wil alleen maar een deel van de woningen herstellen, de rest wordt gesloopt. Er zijn rechtszaken gevoerd over deze plannen. Ook Erica Bakkum, raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stelt dat extreme regen kan leiden tot onveilige leefomgevingen en mentale en fysieke gezondheidsklachten.

Meteoroloog Reinier van den Berg legt uit dat extremer weer vaker voor gaat komen in een opwarmend klimaat. Nederland heeft een pluspuntje vergeleken met andere landen als België, maar de hamvraag blijft of we kunnen iets doen aan klimaatverandering





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Pathmos Enschede Extreme Regen Slechte Riolering Slechte Afwatering Hoog Grondwater Woningbouwcorporatie Rechtszaken Klimaatverandering Onderzoeksraad Voor Veiligheid Meteoroloog

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Rellen ontsieren bekerfinale tussen Sparta Enschede en HHC HardenbergEen pleister op de wonde noemt hij het, de voorzitter van Sparta Enschede. De winst in de bekerfinale van het tweede van zijn club tegen HHC Hardenberg, zaterdag. Verder valt er weinig te lachen. Het duel op neutraal terrein werd overschaduwd door rellen. "Die stonden stijf van drugs en drank." Eric Wennink is voorzitter van HVV Tubantia in Hengelo, gastheer van de bekerfinale tussen de tweede teams van Sparta Enschede en HHC Hardenberg. Zo'n duel wordt gespeeld op neutraal terrein om te voorkomen dat een van de twee ploegen het thuisvoordeel heeft. Dat hoort een voetbalfeest te worden. Wennink wil het alleen over het voetbal hebben, niet over de excessen. "99 procent ging geweldig. Aan die ene procent moet je niet te veel aandacht besteden." "Ik zag het pas toen het al fout ging", vertelt Wennink. Volgens een politiewoordvoerster raakten zaterdag rond zes uur tien tot twintig personen slaags met elkaar. "We hebben ter plekke met slachtoffers gesproken", vertelt ze. Agenten gingen op zoek naar twee verdachten. Een van die personen werd ook gevonden. "Toen wij de verdachte vroegen mee te lopen, werd de sfeer grimmig", omschrijft ze de gebeurtenissen bij het sportpark van Tubantia. "Agenten werden met vuurwerk bekogeld." Dat leidde ertoe dat de tweede verdachte niet is aangehouden. Agenten kampten na de aanval van de supporters met oorsuizen, verklaart de woordvoerster. Wennink doet er verder liever het zwijgen toe. Alle aandacht voor dit soort excessen in het amateurvoetbal is te veel eer vindt hij. Als hem de vraag wordt voorgelegd of het nog wel kan, als neutrale vereniging een veld beschikbaar stellen voor een belangrijk duel, is hij duidelijk. "Ik vind het ook schandalig. Geen vuurwerk hadden we gezegd", geeft hij aan. Daarover is ook contact geweest met de KNVB. "En toch hebben ze vuurwerk mee. Moeten we dan alles controleren? Dat is onbegonnen werk"

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