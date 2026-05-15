Extreme and shocking case shocks even a judge: Timmermans

Sabine Timmermans, a judicial officer, is deeply affected by the severity of facts in a prosecution in Stadskanaal. She considers the fact that such extreme cases also affect judges to be logical.

De feiten in een zaak als deze zijn extreem en aangrijpend, ook voor een rechter, zegt persrechter Sabine Timmermans.

'Het kan in de samenleving niet overkomen bij een zaak als deze, met zulke ernstige feiten', aldus Timmermans. 'Anders zou je denken: voor anderen geldt het niet, maar voor een ouder of kind is het heel anders. ' 'Met de kinderen gaat het voor zover bekend naar omstandigheden goed', zegt Timmermans, 'zij zijn ondergebracht op een veilige plek. Vanaf nu volgen er maatregelen voor een aantal maanden.

Daarna gaan er opnieuw rapporten worden geschreven om te bepalen of de maatregelen nog steeds nodig zijn of verlengd moeten worden. Ook de uithuisplaatsing en de schorsing van het gezag zullen worden bekeken om daar op te besluiten.

' 'De twee moeders van de kinderen zijn gearresteerd en mogelijk zullen ze weer snel voor de rechter verschijnen. Eerst moet echter worden bezien in welke vorm ze voor de rechter-commissaris zullen verschijnen. De persrechter sympathiseert met de oproep van burgemeester Sloots, die mensen bewust moet maken van de risico's om 'niet voor eigen rechter te gaan spelen'. De gevolgen kunnen zwaar zijn voor betrokkenen en de samenleving als geheel





Burgemeester over onrust Stadskanaal: 'Vernielingen helpen de kinderen niet'Klaas Sloots doet die oproep na de onrust die is ontstaan over het nieuws dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen.

Vrouwen in Stadskanaal langer vastzitten op kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberovingDe officier van justitie beslist in de loop van volgende week of de vrouwen voorvrongenariseren en langer in de celzitten op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens justitie zijn twee kinderen langdurig mishandeld.

Strafrechtelijke onderzoek naar mishandeling van twee kinderen in StadskanaalHet onderzoek is gestart nadat er meldingen waren gedaan door de Raad van de Kinderbescherming aan de rechter. Uit de dossiers bleek dat de kinderen werden opgesloten en vernederd en dat er gefilmd zou zijn van de mishandeling. De twee moeders waren in november veroordeeld tot acht jaar cel.

