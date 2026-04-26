Extra bussen ingezet tijdens Koningsdag en Koningsnacht in Groningen en Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe zet extra bussen in tijdens Koningsdag en Koningsnacht om de drukte op te vangen. Er rijden extra nachtbussen en op veel lijnen wordt langer doorgereden. Qbuzz zet extra personeel in voor een soepel verloop.

Het OV-bureau Groningen Drenthe treft uitgebreide maatregelen om een vlot en veilig openbaar vervoer te garanderen tijdens Koningsdag en Koningsnacht . Gezien de verwachte drukte en de vele feestvieringen in de provincies Groningen en Drenthe , worden er extra bussen ingezet op diverse lijnen, zowel tijdens de avonduren als in de nachten van zondag op maandag en maandag op dinsdag.

Deze extra inzet is bedoeld om reizigers in staat te stellen veilig en comfortabel naar en van de festiviteiten te reizen, zonder onnodige wachttijden of overvolle bussen. Het OV-bureau benadrukt het belang van een goede voorbereiding en raadt reizigers aan om de actuele dienstregeling te raadplegen via de gebruikelijke kanalen, zoals de website van Qbuzz of de OV-app.

De extra bussen rijden niet alleen op de reguliere lijnen, maar ook specifiek richting locaties waar grootschalige evenementen plaatsvinden, zoals de Knoalsternacht in Stadskanaal. Om de veiligheid te waarborgen en eventuele problemen snel te kunnen oplossen, zijn er extra coördinatoren en veiligheidsmedewerkers van Qbuzz aanwezig in Groningen, Stadskanaal en Emmen. Deze medewerkers zullen zorgdragen voor een soepele doorstroming van het verkeer en assisteren reizigers waar nodig. Bovendien wordt er extra aandacht besteed aan de netheid van de bussen.

Busschoonmakers zijn ingezet op Groningen Hoofdstation om de bussen gedurende de piekuren schoon te houden. Op maandag 27 april, Koningsdag zelf, zullen op veel buslijnen extra ritten worden toegevoegd en de bussen rijden aanzienlijk langer door dan normaal, tot ver na middernacht. Dit maakt het mogelijk voor feestgangers om tot laat in de nacht gebruik te maken van het openbaar vervoer.

In de nacht van zondag 26 op maandag 27 april, Koningsnacht, zijn er maar liefst 19 nachtbuslijnen actief in Groningen en Drenthe. De vijf reguliere nachtbuslijnen die van en naar Groningen rijden, zullen deze nacht met een verhoogde frequentie rijden. Vanuit Groningen Hoofdstation vertrekken nachtbussen naar verschillende bestemmingen, waaronder Emmen, Eelde, Surhuisterveen, Middelstum, Siddeburen, Winsum, Zuidhorn, Hoogezand en Veendam.

Speciaal voor bezoekers van de Knoalsternacht in Stadskanaal worden er nachtbuslijnen ingezet richting Ter Apel, Emmen, Vlagtwedde, de Pekela’s, Winschoten, Gieten en Borger. Ook na Koningsdag blijft het openbaar vervoer extra ingezet. In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 april rijden de reguliere nachtbuslijnen rondom Groningen, met uitzondering van de nachtbussen naar Meppel.

Het OV-bureau benadrukt dat de extra inzet van bussen en medewerkers een gezamenlijke inspanning is om een prettige en veilige Koningsdag en Koningsnacht te garanderen voor alle reizigers. Reizigers worden gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met elkaar, door de bussen netjes te houden en respectvol met elkaar om te gaan. Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz roepen alle reizigers op om vooraf hun reis te plannen en de actuele dienstregeling te controleren.

Hoewel er extra bussen zijn ingezet, kan het tijdens de piekuren nog steeds druk zijn. Reizigers wordt aangeraden om indien mogelijk buiten de spitsuren te reizen of om alternatieve vervoersmiddelen te overwegen. Qbuzz heeft specifiek een beroep gedaan op alle reizigers om hun medereizigers te respecteren en de bussen schoon te houden. Dit draagt bij aan een prettige reisomgeving voor iedereen.

Om de extra bussen schoon en fris te houden, zijn er busschoonmakers aanwezig op Groningen Hoofdstation tijdens de drukke periodes. Daarnaast zijn er coördinatoren en extra veiligheidsmedewerkers ingezet in Groningen, Stadskanaal en Emmen om het vervoer soepel te laten verlopen en de veiligheid te waarborgen. Het OV-bureau benadrukt dat de extra maatregelen zijn genomen om een onbezorgde Koningsdag en Koningsnacht mogelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe.

Door de gezamenlijke inspanning van het OV-bureau, Qbuzz en de reizigers zelf, kan iedereen veilig en comfortabel genieten van de feestdagen. Reizigers die nog verder willen feesten in de nacht van maandag op dinsdag kunnen gebruik maken van de reguliere nachtbuslijnen rondom Groningen, met uitzondering van de verbinding naar Meppel





