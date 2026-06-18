Explosieven gevonden op bouwterrein van azc Nuenen, lokale verontwaardiging en bezorgdheid

De ontdekking van een vuurwerkmortier en pijpbom op de bouwplaats van een asielzoekerscentrum in Nuenen heeft geschokte reacties veroorzaakt. Het COA en de burgemeester veroordelen de daad, terwijl buurtbewoners verdeeld zijn. Terwijl de een zich afvraagt waarom dit in een beschaafde gemeente gebeurt en het azc verwelkomt, is een ander fel tegen de komst en uitt te hebben voor eventuele reacties. De planning voor de openingHalf augustus gaat door, maar veiligheid staat extra hoog op de agenda.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ( COA ) heeft met geschokte verbazing gereageerd op de ontdekking van explosieven op de bouwlocatie van een nieuw asielzoekerscentrum (azc) in Nuenen.

Donderdagmorgen werden tijdens werkzaamheden een vuurwerkmortier en een pijpbom gevonden. Het azc, dat vanaf half augustus maximaal 159 asielzoekers zal herbergen, is al enige tijd onderwerp van heftige lokale bezwaren; meer dan duizend ingezetenen dienden een bezwaarschrift in bij de gemeente. De woordvoerder van het COA突显 de afschuw van die inzette: "Het is natuurlijk iedere keer schrikken, maar ook schrikbarend dat dit soort dingen gebeuren.

Dat mensen tegen de komst van een azc zijn of vragen hebben, daar zijn gesprekken voor en andere juridische mogelijkheden. Maar dat daar op wat voor manier dan ook andere acties bij horen, betreuren we niet alleen, maar daar spreken we ook onze afschuw over uit.

" Ondanks het incident blijft de planning voor de opening volgens Plan staan, aldus de COA-woordvoerder. De veiligheid zal echter extra aandacht krijgen, een verantwoordelijkheid die deelt met de burgemeester die de openbare orde en veiligheid overstelt. Burgemeester Freek van Genugten verklaarde eveneens geschokt en oordeelde dat de acties "onacceptabel" zijn en "dwars in tegen de gastvrije gemeente die we willen zijn". Hij benadrukte de gemeentelijke plicht om opvang te bieden en een veilige leefomgeving voor alle inwoners te garanderen.

De vondst roept uiteenlopende reacties onder buurtbewoners op. Een man die zijn hond uitvoerde uitte zijn verbazing: "In het Nuenense had ik dat niet verwacht. Waarom? Waarom?

Persoonlijk vind ik het prima dat het er komt. Mensen moeten ondergebracht kunnen worden. We leven in een democratie. Ik snap de protesten eigenlijk niet.

" Hij vreest de komst van het azc niet en beschouwt eventueel反ociale reacties als averechts werkend. Een andere voorbijganger, op weg naar zijn werk, is daarentegen fel tegen het azc en gaf te kennen begrip te hebben voor de plaatsing van de explosieven, zij het deze niet goedkeurend.

"Ik keur het niet goed, maar ga het wel begrijpen", aldus de man. Hij uitte bezorgdheid-over de samenstelling van de bewonersgroep: "We vangen hier al asielzoekers op, Oekraïners. Waarom moeten er hier dan alleenstaande mannen komen?

" De gemeente heeft bevestigd dat er geen alleenstaande minderjarige mannen zullen komen, maar de exacte samenstelling van de groep is nog niet bekend. Desondanks blijft de man tegen de komst: "Ik ben niet bang voor het azc, maar ik ben bang voor wat ze mijn dochter aan gaan doen. En dan moet het azc bang worden voor mij wat er gaat gebeuren.

" Het artikel sluit af met een standaard mededeling over het kunnen melden van fouten of opmerkingen





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