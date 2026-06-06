Explosieve stijging aantal orgaandonoren in Noorwegen na bekendmaking ziekte kroonprinses Mette-Marit

Na de bekendmaking dat kroonprinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, is het aantal Noordse orgaandonoren enorm gestegen. De kroonprinses lijdt aan longfibrose en heeft dringend een nieuwe long nodig. Tevens wordt gemeld dat haar zoon Marius Borg Høiby mogelijk de gevangenis mag verlaten om haar te bezoeken.

Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette-Marit op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal mensen dat zich in Noorwegen heeft aangemeld als orgaandonor explosief gestegen.

Dat zegt een woordvoerder van de Noorse Stichting Orgaandonatie. In de hele maand mei kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zeventig orgaandonoren bij. Nadat het Noorse hof naar buiten had gebracht dat de chronische longziekte van Mette-Marit was verergerd en dat zij dringend een nieuwe long nodig heeft, zijn deze aantallen enorm toegenomen. Donderdag meldden zich al driehonderd donoren, vrijdag waren dat er zelfs bijna 2200.

Dit zijn werkelijk waanzinnige aantallen, zoals we die zelden eerder hebben gezien. Het is vergelijkbaar met wat we in december zagen, toen het koningshuis meldde dat Mette-Marit waarschijnlijk een longtransplantatie nodig had. De website van de Stichting Orgaandonatie werd de afgelopen dagen veel volder bezocht, 38 keer vaker dan op een normale dag in mei. De stichting houdt zich vooral bezig met voorlichting over en het stimuleren van orgaandonatie na overlijden.

Krijgt de kroonprinses niet op tijd een transplantatielong, dan heeft zij waarschijnlijk nog maar één of twee jaar te leven. Mette-Marit lijdt aan longfibrose. Bij deze ziekte raakt het longweefsel beschadigd door de vorming van littekens, waardoor de longen stug worden en steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. In afwachting van de operatie heeft de kroonprinses haar werkzaamheden neergelegd.

Norse media melden dat Mette-Marits zoon Marius Borg Høiby waarschijnlijk enkele uren de gevangenis mag verlaten om zijn moeder te bezoeken. Hij zou dan begeleid worden door gevangenispersoneel. Høiby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor vele misdrijven, waaronder een aantal verkrachtingen. Op 15 juni wordt duidelijk hoe hoog zijn straf zal zijn. Er is ruim zeven jaar gevangenisstraf tegen hem geëist





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