Explosieve bergrit in Giro: Vingegaard breidt voorsprong uit, Arensman verrast met aanval

De 16e Giro‑etappe van Bellinzona naar Carì was een korte, pittige bergrit. Vingegaard vergrootte zijn voorsprong, terwijl Arensman een gedurfde aanval lanceerde. Bonificaties, tussensprints en teamtactieken bepaalden het finale klassement.

De zestiende etappe van de Giro d'Italia verliep als een korte, explosieve bergrit van 113 kilometer tussen Bellinzona en Carì. Het parcours bood volop kansen voor aanvallers die de favorieten op de zware slotklim konden afhouden, terwijl de achtervolgers ook scherp moesten letten op de zes- en vierseconden bonificaties die voor de algemene ranglijst van groot belang waren.

De twee seconden die de nummer twee van het klassement, Felix Gall, en de vier seconden voor de derde, Adam Hindley, verdedigden, bleken cruciaal. Thymen Arensman zette een gedurfde aanval op 1,5 kilometer van de top. Hij kreeg alleen Gall in zijn wiel, maar kon de Oostenrijker niet bijhouden; Hindley kon nog kort meeliften, de rest moest achterblijven.

De huidige nummer twee, Eulàlio Garrido, verloor weinig tijd en bleef op 2 minuten en 14 seconden achter de leider, Jonas Vingegaard, gerijd, samen met Wout Poels, die onverwacht geen spaarfase inluidde. Vingegaard gaf zich volledig over, vergrootte op één kilometer afstand zijn voorsprong tot 42 seconden ten opzichte van Gall, die op zijn beurt weer werd ingehaald door de groep met Arensman.

In de daaropvolgende kilometers nam de Colombiaan Egan Bernal het tempo op voor zijn Nederlandse ploeggenoot, terwijl Hindley en de herstelde Italyan Davide Piganzoli zich aangaande aansluiten bij de kopgroep. De aanval van Vingegaard werd steeds intenser. Gall sputterde nog even, maar toen de Deen uit het zadel ging, verloor ook de Oostenrijker het contact. Arensman koos ervoor zijn eigen tempo te houden en nam Bernal mee, terwijl Hindley in de derde positie bleef.

Tegen het einde van de bergrit waren er nog slechts acht renners in de elitegroep: Vingegaard, Gall, Bernal, Arensman, Hindley en de vroegere rode trui drager Afonso Eulàlio, die een duikeling in het klassement maakte en virtueel derde werd. De teamtactiek van Visma‑Lease a‑Bike bleek opnieuw sterk: Sepp Kuss nam een korte kopbeurt van een kilometer, waarna Piganzoli het tempo overnam en een reeks renners achter zich liet verdwijnen, waaronder de helpers van Gall.

In de tussentijd werd koploper Chris Harper ingerekend door zijn oude ploeg met Victor Campenaerts aan kop, terwijl Eulàlio uit het peloton moest lossen. De slotklim werd gekenmerkt door talloze tussensprints en bonificaties. Harper ging voor de zes bonusecunden, gesteund door Einer Rubio, en behaalde ook de vier extra seconden. Filipo Magli (Bardiani) sprong niet mee voor de seconden, maar ging wel voor punten in het tussensprintklassement.

Ondertussen bleef Jhonatan Narváez, die eerder in de vallei nog punten had verzameld, zijn benen sparen voor komende etappes, terwijl Giulio Ciccone op 16 kilometer van de finish besloot de rit te verlaten. De laatste kilometers van de klim waren inderdaad steil; na de bonificatiesprint begon de echte finale ongeveer 12 kilometer van de finish, waarna de kopgroep een korte, maar krachtige financiële sloeg in de vallei.

Uiteindelijk eindigde de etappe met een zeer kleine tijdskloof: de vier koplopers behielden een voorsprong van ongeveer 1 minuut en 30 seconden, maar die marge bleek onvoldoende om de groep op de voorgrond te houden. De winnaar van het tussensprintrace, Narváez, verkleinde zijn achterstand tot twee seconden op Paul Magnier en hield daarmee een serieuze kans op de paarse puntentrui.





