Explosieve bergrit in Giro: Van der Lee strijdt om blauwe trui, Nederlanders maken indruk

De 16de Giro‑etappe van Bellinzona naar Carì leverde een korte maar hevige klim met negen bergpunten op. Jardi van der Lee pakte vroeg de vlucht, maar Giulio Ciccone zette zich als leider in het bergklassement. Nederlandse renners Frank van den Broek en Van der Lee bleken cruciaal, terwijl ziekte en diskwalificaties sprinters trokken. De race combineerde hoge snelheden, historische referenties en een strijd om de blauwe trui.

De zestiende etappe van de Giro d'Italia vormde een spectaculair bergrit van 113 kilometer dat van Bellinzona naar het berghotspot Carì leidde. Het korte, explosieve parcours bood van meet af aan kansen voor ontsnappingen, zeker wanneer de favorieten hun eigen tempo op de zware slotklim niet konden handhaven.

Direct na de eerste beklimming vormde zich een serieuze kopgroep waarin de namen die men van tevoren al verwachtte duidelijk naar voren kwamen, waaronder twee Nederlanders: Frank van den Broek en Jardi van der Lee. Van der Lee, een 24‑jarig talent uit Schiedam dat via een Zwift‑contract bij EF Education‑Easypost kwam, startte de dag met grote ambities.

Hij wist zich al vroeg op de vlucht te verlaten, samen met Tim Naberman (Picnic‑PostNL) en Johan Jacobs (Groupama‑FdJ), maar het peloton hield de afstand dankzij een harde inspanning van Max Walscheid (Lidl‑Trek) die de achtervolging voor Giulio Ciccone leidde. De beklimming van de Torre, een klim van 4,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent, leverde negen bergpunten op.

Ciccone zorgde er als eerste voor dat hij de meeste punten veroverde en trok daarmee aan de blauwe trui van het bergklassement. Van der Lee, die zelf nog geen punten had, moest achteraf nog veel inhalen om zijn positie te verdedigen. De race‑voorspelling hield overigens rekening met de lokale 22‑kilometer rondweg met twee korte beklimmingen, een parcours dat nog teruggrijpt naar het wereldkampioenschap van 1996 in dezelfde regio.

Tijdens dat WK wist Johan Museeuw de sprint te winnen op de thuisgrond, terwijl Michele Bartoli en Axel Merckx respectievelijk de tweede en derde plaats veroverden. In de huidige etappe probeerde Igor Arrieta (UAE‑Emirates) nog een stap te maken naar de kopgroep, maar slaagde er alleen mee in een later, klein groepje samen met Van der Lee.

De eerste helft van de dag kenmerkte zich door een enorme snelheid; rode lichten flitsten voorbij en sommige groepen bereikten snelheden van wel zestig kilometer per uur. Een selecte groep van acht renners - onder meer Diego Ulissi, Ludovico Crescioli, Nelson Oliveira, Tim Torn Teutenberg, Manuele Tarozzi, Markel Beloki en Frank van den Broek - brak door de gelederen.

Van den Broek, die al twee jaar eerder een cruciale rol speelde in de openingsrit van de Tour de France, kampte nog steeds met een ontwrichte schouder na een val in Bulgarije, maar bleef vechten voor de rode trui. Tijdens de klim naar Carì kon Van der Lee zich kortsluiten in de blauwe trui, maar verloor die bij de laatste top van de Torre. Met nog negen bergpunten in het vooruitzicht moet hij blijven strijden om zijn positie te versterken.

De dag kende ook minder vrolijke momenten. Sprinter Pascal Ackermann (Jayco‑AlUla) moest zich terugtrekken wegens ziekte, en Enrico Zanoncello (Bardiani) kreeg een diskwalificatie nadat hij in een incident in Milaan ten val was gebracht door Robert Donaldson. Zanoncello deelde later een emotioneel bericht via Instagram waarin hij protesteerde tegen de beslissing.

Ondanks deze tegenvallers bleef het publiek in Bellinzona genieten van het bruisende spektakel, met renners die over de kronkelende wegen zoemden en zelfs Jonas Vingegaard een glimlach toonde terwijl hij toekeek hoe Tim Rex, de populaire TikTok‑renner, met een T‑Rex‑masker langs de vluchtweg racete. De etappe eindigde in een spannende groepsfinish, waarbij de Nederlandse renners hun aanwezigheid bevestigden en een nieuw hoofdstuk van de Giro verder schreven





