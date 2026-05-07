Explosies en beschietingen in Iran en VS: VS aangevallen door Iraanse raketten

Er zijn explosies en beschietingen op verschillende plekken in Iran en tussen het Amerikaanse en Iraanse leger. Volgens Iraanse staatsmedia is er een aanval geweest op het Iraanse eiland Qeshm in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger bevestigt dat drie marineschepen zijn aangevallen door Iraanse raketten, drones en kleine bootjes, maar de schepen zijn niet beschadigd. Een anonieme Amerikaanse functionaris meldt dat de VS twee Iraanse havens heeft gebombardeerd.

Op verschillende plekken in Iran zijn vanavond explosies gehoord. Onder meer in een aantal havensteden en de hoofdstad Teheran is volgens staatsmedia de luchtafweer geactiveerd.

Het is echter nog onduidelijk wat er precies is gebeurd: onafhankelijke informatie is er niet of nauwelijks. Iraanse staatsmedia melden dat er een aanval is geweest op het Iraanse eiland Qeshm in de Straat van Hormuz. Het Iraanse leger stelt ook dat er beschietingen over en weer zijn geweest met het Amerikaanse leger in het kustgebied. Een aan de Iraanse Revolutionaire Garde gelieerde nieuwssite stelt dat de VS een tanker heeft aangevallen.

Als reactie daarop zouden drie schepen van de Amerikaanse marine zijn bestookt met raketten. Het Amerikaanse leger bevestigt dat vanavond laat (Nederlandse tijd) drie marineschepen zijn aangevallen door Iraanse raketten, drones en kleine bootjes. De drie Amerikaanse schepen zijn niet beschadigd, zegt de legerleiding. Vanuit de VS is er geen officiële reactie geweest.

Een verslaggever van Fox News meldt op basis van een anonieme Amerikaanse functionaris dat de VS twee Iraanse havens heeft gebombardeerd. Het zou gaan om de havens van de steden Bandar Abbas en het eiland Qeshm. De anonieme bron stelt dat het staakt-het-vuren tussen Washington en Teheran wat de VS betreft wel overeind blijft





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Explosies Beschietingen Luchtafweer Straat Van Hormuz Iraanse Eiland Qeshm Amerikaanse Raketten Amerikaanse Marineschepen Iraanse Havens Bandar Abbas Fox News Anonieme Amerikaanse Functionaris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VS stopt tijdelijk met loodsen van schepen door Straat van Hormuz voor mogelijke onderhandelingen met IranDe Amerikaanse president Donald Trump heeft de operatie om schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk gestaakt om ruimte te creëren voor mogelijke onderhandelingen met Iran. De pauze komt na drie dagen operatie en volgt op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen beide landen. Ondertussen blijft de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens van kracht.

Read more »

Man in VS aangeklaagd die miljardair voor 450 miljoen dollar oplichtteHij deed zich voor als een ervaren kredietverstrekker die banden had met een rijke Amerikaanse familie.

Read more »

De Neergang van de Amerikaanse Hegemonie: Een Analyse van het Conflict met IranRob de Wijk analyseert waarom de Verenigde Staten de strijd tegen Iran hebben verloren en hoe dit leidt tot een wereldwijde verzwakking van de Amerikaanse machtspositie.

Read more »

Herdenking neergestorte Amerikaanse bommenwerper bij Darp: informatiepaneel onthuldOp 8 mei 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper neer bij Darp. Vanmiddag onthulde burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld een informatiepaneel ter nagedachtenis aan de tien bemanningsleden die daarbij om het leven kwamen. Het paneel vertelt het verhaal van de jonge soldaten en is onderdeel van het project 'Lost Wings'.

Read more »