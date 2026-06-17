Explosie verwoest sportschool in Osdorp: eigenaar nog steeds geschok na vijf dagen

Een verwoestende explosie in een Amsterdamse sportschool leidt tot instorting van het gebouw, gewonden en evacuatie. De eigenaar worstelt met de nasleep en de onzekere toekomst.

In het Amsterdam se gebied Osdorp vond een verwoestende explosie plaats die een sportschool volledig vernietigde. Vijf dagen na de ramp is de eigenaar Selcuk nog steeds onder de indruk en kan hij het voor zijn eigen ogen niet geloven.

Hij herinnert zich het moment dat hij gebeld werd door een lid dat tegenover het gebouw woont. Selcuk was net terug van een padelwedstrijdje toen hij het telefonische signaal ontving. Hij dacht dat zijn sportschool in brand stond, maar de realiteit was nog erger: een enorme ontploffing had het pand volledig verwoest. De explosie vond plaats rond half één 's nachts op de Remijden.

Onder de sportschool, waar opslagboxen zijn, maakte een groep jongens naar alle waarschijnlijkheid zelfgemaakte explosieven voor zogenaamde plofkraken. Tijdens het proces gingen meerdere explosieven af met enorme gevolgen: het gebouw stortte in, zeven mensen raakten gewond en ongeveer 400 omwonenden moesten worden geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie verdacht twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar van betrokkenheid. Twee zwaargewonden personen, die op dat moment in een box aan het sporten waren, werden in het ziekenhuis opgenomen.

Selcuk keek na het alarmbeetje de beveiligingsbeelden terug op zijn telefoon. In de sportschool zag hij drie jongens: één bij de dumbbells, een ander op een machine en een derde die net water drinken.

'Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ze het hadden overleefd,' vertelt hij. Gelukkig bleken ze niet gedood te zijn. Eén van de jongens kreeg een machine op zijn voet, terwijl de andere twee hem uit het donker naar buiten sleepten. Selcuk voelt zich schuldig, ook al kon hij er niets aan doen.

Hij had geen idee dat onder zijn sportschool een tijdbom zat.

'Wij hebben op een tikkende tijdbom gesport,' zegt emotioneel. De toekomst van de sportschool is onzeker. Het huurcontract van het pand is opgezegd en de kans op heropening op die locatie lijkt klein.

'Het is een hele verdrietige situatie,' aldus Selcuk. Hij heeft nog geen antwoord op de vraag wat nu volgt





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