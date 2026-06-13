Explosie in Osdorp waarschijnlijk veroorzaakt door illegaal opgeslagen zwaar vuurwerk in kelderbox

Een flatexplosie in Amsterdam-Osdorp wordt链接 naar illegaal opgeslagen explosieven in een kelderbox. De politie onderzoekt of een groep jongeren bezig was met het assembleren van plofkraakmateriaal wat leidde tot de ontploffing. Dit incident benadrukt opnieuw de gevaren van de illegale opslag van zwaar vuurwerk in woonwijken en de waarschuwingen van autoriteiten voor de catastrofale gevolgen. Drie aanhoudingen zijn verricht en burgemeester Halsema noemt de daden asociaal en misdadig.

De explosie in een bijgebouw van een flat aan de Remijden in Amsterdam-Osdorp wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de ontploffing van zwaar vuurwerk dat illegaal werd opgeslagen in een kelderbox onder de sportschool.

Volgens bronnen waren een groep van zeven of acht jongens en jongemannen bezig met het assembleren van pakketten explosieven, die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. De politie heeft dit scenario nog niet officieel bevestigd omdat het forensisch onderzoek net is gestart, maar erkent dat het een belangrijke onderzoeksrichting is. Dit incident brengt opnieuw de ernstige gevaren aan het licht die verbonden zijn aan de illegale opslag van zwaardere vuurwerk in drukbevolkte woonwijken.

Al jarenlang waarschuwen autoriteiten zoals de Amsterdamse politiechef Peter Holla en vuurwerkofficier Joost de Weijer voor de catastrofale gevolgen die kunnen ontstaan wanneer zulke explosieven in gebouwen worden opgeslagen.

"Als je daar in de buurt bent, ben je dood. Als je erboven woont, is je woning onbewoonbaar. Dit soort hoeveelheden hebben echt een groot effect", zo aldus Holla. De Weijer voegde toe dat het vuurwerk op allerlei onveilige locaties terechtkomt: in kelderboxen, onder flats, in meterkasten en zelfs in kinderkamers.

Het gevaar is extra groot omdat dit zware vuurwerk vaak flitspoeder bevat, waardoor het zeer gevoelig is voor warmte, vonken of wrijving. Bovendien ontstaat er een chain reaction: als een stuk explodeert, volgen de anderen vaak direct. Dit incident valt samen met een bredere bezorgdheid over de toename van illegale explosieven in de stad. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, reageerde door het illegaal maken en opslaan van dergelijke stoffen te beschrijven als "asociaal en misdadig".

In verband met de explosie zijn drie personen aangehouden. Ook toont de aanblik van de verwoeste woningen en het gewonde personeel de enorme impact. Een buurtbewoner toonde moed door mensen uit het brandende puin bij de sportschool te redden, wat het menselijke lijden onderstreept dat ontstaat wanneer dergelijke stoffen oncontroleerbaar worden. De zaak benadrukt opnieuw de noodzaak van strengere controles en registersystemen voor zwaarder vuurwerk, evenals het doorspitten van kraak- en andere opslagruimtes.

Het is een wake-up call voor gemeenten en de nationale overheid om de risico's serieuzer te nemen en meer te investeren in preventie en opsporing van deze underground activiteiten. De combinatie van jeugdige betrokkenen, de makkelijke toegang tot dergelijke explosieven en de dichtbebouwde omgeving van Amsterdam maakt dit tot een acuut veiligheidsprobleem dat verder bestudering en rigoureuze actie vereist





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