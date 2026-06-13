Explosie in kelderbox: politie onderzoekt mogelijk plofkrakers

De politie onderzoekt een explosie in een kelderbox onder sportschool Onna 365 in Osdorp. De recherche houdt rekening met verschillende scenario's en heeft inmiddels drie personen aangehouden. De bewoners van Osdorp zijn bang voor de explosie en zeggen dat het gaat om een probleem dat breder gaat dan alleen explosieven.

Ondanks dat het onderzoek van de politie nog volop loopt, meldt Het Parool dat een groep tieners en twintigers in een kelderbox onder sportschool Onna 365 bezig was met het maken van bommen.

De recherche houdt rekening met verschillende scenario's en heeft inmiddels drie personen aangehouden. Voor de bewoners van Osdorp is de explosie geen incident op zichzelf, maar een probleem dat breder gaat dan alleen explosieven. Zij zeggen dat het gaat om zeer jonge jongens die in aanraking komen met sterke explosieven en illegaal zwaar vuurwerk.

Misdaadverslaggever Jesper Roele van Het Parool kan meer vertellen over de groep en zegt dat het gaat om jonge jongens uit de buurt, zo'n 16 tot hooguit midden 20 jaar. Zij zouden bezig zijn geweest met het fabriceren van bommen om deuren op te blazen of die gebruikt konden worden bij plofkraken.

Dit soort buurten worden jongeren geronseld om klusjes uit te voeren en als ze dan gevraagd worden om mee te werken aan een plofkraak waar veel geld mee te verdienen valt, dan laten ze zich daarvoor inzetten. Het is niet heel gek dat dit soort informatie niet altijd vooraf de politie bereikt, vertelt criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Omdat het natuurlijk best lastig is om meldingen over een beetje raar gedrag bij een berging te doen, betekent dat niet dat je het recht hebt om controles te doen op verdenking van dat er explosieven zijn. Mensen twijfelen natuurlijk heel vaak: zien wij dingen die daadwerkelijk foute boel zijn of niet? Tegen mensen die zelf iets verdachts denken te zien in hun wijk wil Van der Kemp zeggen dat een melding doen altijd zin heeft.

Het draagt altijd bij aan verdere informatie voor dat soort situaties. Ook als het lijkt alsof het niet direct leidt tot actie, kan het informatie opleveren die later gebruikt kan worden om op te handelen





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Explosie Plofkrakers Kelderbox Osdorp Politie Onderzoek

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