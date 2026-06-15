Explosie en brand in Zwaanshoek: politie sluit onderzoek af, technische oorzaak aannemelijk

De politie heeft het onderzoek naar de explosie en brand in een bedrijfspand in Zwaanshoek afgesloten. Er zijn geen aanwijzingen voor opzet, hoewel wapens munitie werd gevonden. De oorzaak wordt toegeschreven aan een technische storing. Getuigenrapporten en onopgehelderde aspecten zoals mogelijke vuurwerkbetrokkenheid worden besproken.

De politie heeft het onderzoek naar de grote explosie en brand bij een bedrijfspand in Zwaanshoek afgerond. Hoewel er munitie voor wapens werd gevonden, zijn er geen aanwijzingen voor opzet.

De politie gaat uit van een technische oorzaak. Waar de brand precies door werd veroorzaakt, is volgens de politie niet met zekerheid vast te stellen.

"Op basis van de bevindingen gaan we uit van een technische oorzaak", laat een woordvoerder weten. Omwonenden omschreven de knal als een 'blikseminslag keer drie' en zagen een 'paddenstoel aan rook' boven het terrein. Hoewel getuigen rondom de grote explosie ook kleinere 'vuurwerkknallen' hoorden, is het volgens de politie niet vast te stellen of de explosie inderdaad door vuurwerk werd veroorzaakt. Na de brand werd in het pand wel munitie voor wapens gevonden.

Volgens de politie is die munitie niet te herleiden tot een eigenaar. Daarom wordt daar verder geen onderzoek meer naar gedaan. Tijdens het onderzoek zijn geen verdachten in beeld gekomen en er zijn geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is de zaak daarmee afgesloten.

De brand zorgde voor grote verslagenheid onder getroffen ondernemers. De gedupeerden verloren naast hun inventaris ook persoonlijke bezittingen bij de brand





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