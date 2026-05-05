Explosie bij kapperszaak op Liesveld in Vlaardingen

Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aanzienlijke schade veroorzaakt aan een kapperszaak op het Liesveld in Vlaardingen. De zaak is tijdelijk gesloten. De kapper vermoedt dat de lage prijzen een rol kunnen spelen.

De kapperszaak op het Liesveld in Vlaardingen is opnieuw het doelwit geweest van vandalisme, ditmaal door een explosie in de nacht van maandag op dinsdag.

De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan de winkelruiten, die niet alleen barsten vertoonden, maar ook scherven in het interieur en zelfs in het plafond veroorzaakten. Nihad, een kapper in de zaak, is verbijsterd door de herhaalde incidenten en begrijpt de motivatie erachter niet. De explosie vond plaats rond 03:30 uur en gelukkig raakte niemand gewond. De gemeente Vlaardingen heeft in reactie op de gebeurtenis de kapsalon tijdelijk gesloten, in afwachting van verder onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De schade is aanzienlijk; glas ligt verspreid over de stoep voor de winkel en in de kapsalon zelf, met kleine deeltjes die zelfs in het plafond zijn terechtgekomen. Nihad toonde de schade aan, waarbij hij scherven uit een fauteuil haalde en aangaf dat het glas overal te vinden is, zelfs in de televisie. Hij uitte zijn verwarring over de reden achter de actie: 'Voor wat? Ik weet het niet'.

Na wat nadenken suggereert Nihad dat de lage prijzen van de kapsalon mogelijk een rol spelen. De zaak biedt knipbeurten aan voor slechts 15 euro, inclusief een gratis wasbeurt, wat aanzienlijk lager is dan de prijzen van andere kapsalons in de omgeving, die tussen de 20 en 25 euro vragen. Hij citeert zijn baas, die benadrukt dat hij mensen wil helpen door betaalbare kapsalons aan te bieden. Deze prijsstelling zou mogelijk jaloezie of ontevredenheid bij concurrenten kunnen veroorzaken.

De recente incidenten passen in een reeks van vandalisme-acties tegen de kapsalon. Afgelopen december werd de zaak twee keer besmeurd met witte verf. Bovendien werd een andere vestiging van dezelfde kapsalon aan de Westhavenkade eerder al getroffen door vernielingen, waarbij bakstenen door de ruiten werden gegooid. Deze eerdere incidenten leidden tot speculaties over een mogelijke 'kappersoorlog' onder Vlaardingse politici, die de situatie als zorgwekkend beschouwden.

De herhaalde aanvallen roepen vragen op over de veiligheid van ondernemers in Vlaardingen en de noodzaak van effectieve maatregelen om vandalisme te voorkomen. De gemeente Vlaardingen heeft aangegeven de zaak serieus te nemen en zal samenwerken met de politie om de daders te identificeren en te vervolgen. De tijdelijke sluiting van de kapsalon is bedoeld om de veiligheid van klanten en personeel te waarborgen en om de gelegenheid te geven de schade te herstellen.

Nihad en zijn collega's zijn geschokt door de gebeurtenissen en vrezen voor de toekomst van de kapsalon. Ze hopen dat de daders snel worden opgepakt en dat de gemeenschap hen steunt in deze moeilijke tijd. De lage prijzen die de kapsalon hanteert, zijn een bewuste keuze om een breder publiek te bedienen en toegankelijke kapsalons te bieden, maar dit lijkt nu een onbedoelde bron van conflict te zijn geworden.

De politie doet onderzoek naar de explosie en verhoort getuigen in de omgeving. Er zijn nog geen concrete aanwijzingen over de daders of hun motieven, maar de politie sluit geen enkele mogelijkheid uit. De burgemeester heeft aangekondigd dat er extra maatregelen worden genomen om de veiligheid in de omgeving te verhogen en de ondernemers te beschermen





