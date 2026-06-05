Explosie bij kantorencomplex Amsterdam-Zuidas: twee tienaren aangehouden, één uitgebreid onderzocht

Een explosie bij een kantorencomplex aan de Amsterdamse Zuidas leidt tot aanhouding van twee tienagers. De eerste verdachte, een 16-jarige, heeft voorarrest gekregen. Een tweede verdachte, 17 jaar uit Uithoorn, is vrijgelaten maar moet zijn proces afwachten. De terroristische groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah claimde de aanslag. Verder onderzoek naar mogelijke medeplichtigen is gaande.

Op de Amsterdamse Zuidas werd een explosie gepleegd bij de hoofdingang van een kantorencomplex in de nacht van 15 op 16 maart. Een beveiliger blusde een kleine brand die ontstond.

Op videobeelden zijn twee in het zwart geklede verdachten te zien, die aangereden op een fatbike. Een van hen plaatste een explosief bij een draaideur van een bank en ging vervolgens lopend weg in de richting van station Amsterdam-Zuid. De bestuurder van de fatbike reed weg over de Parnassusweg. Op sociale media eiste een groep genaamd Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

De onderzoeksrechercheurs van de Landelijke Opsporing zijn in deze zaak betrokken. Deze week werd een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de aanslag. Vandaag heeft de rechter-commissaris zijn voorarrest met twee weken verlengd. Eerder werd ook een 17-jarige jongen uit Uithoorn opgepakt voor dezelfde explosie.

Hij werd gisteren vrijgelaten en mag zijn proces in vrijheid afwachten. De eerste pro-formazitting is naar verwachting in augustus. Het Openbaar Ministerie laat weten dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. De explosie vond plaats bij een pand aan de Strawinskylaan in Amsterdam.

De dader die de explosief plaatste, werd gezien op videobeelden die later werden vrijgegeven. Hij liep weg na het plaatsen van de explosief. De bestuurder van de fatbike reed in een andere richting. De brand die ontstond, kon snel worden geblust door een beveiliger, waardoor grootschalige schade werd voorkomen.

De groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, die de aanslag op social mediaClaimde, had eerder al een aanslag geëist op een locatie, maar dat verzoek is onderdeel van een bredere onderzoek naar meer mogelijke aanslagen. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn nog steeds actief op zoek naar verdachten en willen alle mogelijke leads volgen. De zaak wordt behandeld als een ernstige terroristische misdaad vanwege de omstandigheden en de claim van een geïnspireerde groep.

Het justitiële proces zal zich de komende maanden ontvouwen, waarbij de beide jongens die al zijn aangehouden zullen verschijnen voor de rechter. De gemeenschap in de Zuidas, bekend om zijn internationale bedrijvigheid, werd geschokt door de gebeurtenis en is thans in afwachting van verdere ontwikkelingen in het strafproces





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Amsterdam Zuidas Explosie Tienager Verdachte Harakat Ashab Al-Yamin Terroristische Aanslag Landelijke Opsporing

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