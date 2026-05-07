Explosie bij D66-kantoor in Den Haag: politie pakt verdachte op

Een vuurwerkbom ging af in het partijkantoor van D66 in Den Haag, waarbij niemand gewond raakte maar wel veel schrik en schade ontstond. De politie heeft een verdachte opgepakt en spreekt van een laffe daad van intimidatie. Dit incident volgt op eerdere rellen en vernielingen aan hetzelfde gebouw.

Bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag is rond 21.00 uur een explosief afgegaan. Een uur later meldde de politie dat er een verdachte is opgepakt.

Volgens een woordvoerder van D66 is een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er waren mensen in het pand aanwezig, maar niemand is gewond geraakt. Ze zijn zich wel wezenloos geschrokken. De hulpdiensten waren snel ter plekke.

De partijleider van D66, premier Jetten, noemt het een laffe daad van intimidatie. Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld, schrijft hij op sociale media. De politie heeft hekken geplaatst in de omgeving en meldt dat er sprake is van lichte schade. Op het moment van de aanslag waren ongeveer dertig mensen binnen.

Er was een sprekersavond van de Jonge Democraten aan de gang, zegt Rachelle Smook, voorzitter van de jongerentak van de partij. We zijn enorm geschrokken en ik ben opgelucht dat iedereen oké is. Het was een bizar harde knal. Ik ben ook woedend.

Er zitten daar jongeren die zich maatschappelijk willen inzetten en dan krijgen we te maken met steeds extremer geweld. De democratische rechtsstaat werkt alleen als politieke deelname veilig is. Iedereen moet zich veilig kunnen uitspreken. Dit geweld raakt de democratie in zijn geheel.

Volgens Smook is een ruit bovenin de deur gesprongen, waardoor er glas lag. Ook stond er veel rook in het gebouw. Sinds de demonstraties in september is er een vluchtroute. Bestuursleden konden iedereen mee naar buiten nemen, naar de tuin.

In september vernielden relschoppers ruiten van hetzelfde kantoor. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen anti-immigratie-demonstratie op het Malieveld. Het kwam die dag tot confrontaties tussen de politie en demonstranten; er werd met flessen en stenen naar de politie gegooid. Tot nu toe zijn dertig relschoppers veroordeeld, ook voor het ingooien van de ruiten van het D66-kantoor





