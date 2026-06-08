Experts analyseseren ontslag Van Persie bij Feyenoord: een logische, maar nooit een gekke beslissing

In een speciale uitzending van FC Rijnmond analyseren experts het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. Zij spreken over het dalende puntenaantal, decommunicatie, en de vraag of Van Persie voldoende had geleerd als beginnende trainer. Ook wordt gekeken naar zijn impact op spel Ontwikkeling.

Deze week werd het bekend: Feyenoord heeft hoofdtrainer Robin van Persie ontslagen. Volgens de clubdirectie was het dalende aantal punten de doorslaggevende reden. In een speciale uitzending van FC Rijnmond werd dit besluit uitgebreid besproken door een panel van experts.

Geen van de aanwezigen was verrast over het ontslag. Analyticus Geert den Ouden verklaart: "De directie had kunnen concluderen dat het met Dick Advocaat als adviseur goed ging, maar met een nieuwe directie en een grondige evaluatie is dit helemaal geen gekke beslissing.

" De gebeurtenissen ontvouwden zich snel. Op een persconferentie na een van de laatste wedstrijden van het seizoen had Van Persie nog luid en duidelijk verkondigd dat hij aan zou blijven. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel vertelt: "Ik denk dat hij van zichzelf overtuigd was. Op dat moment had hij nog geen signalen dat het klaar was ontvangen.

Na de persconferentie van Dévy Rigaux had hij die wel.

" Sinclair Bischop van ESPN was aanwezig bij die persconferentie, waar technisch directeur Dévy Rigaux het aanblijven van Van Persie in twijfel trok. Bischop herinnert zich de reactie op Van Persie's antwoord: "Alle journalisten keken elkaar aan en wisten: die is weg.

" Hij analyseert het seizoen: "Als je dit seizoen gaat evalueren, staan alle seinen natuurlijk op rood. De aanvoerdersband, het slechte spel, niet winnen van topclubs, weinig punten, de blessures. Het was klip en klaar.

" Volgens Bischop waren er eerder in het seizoen al momenten waarop Van Persie had kunnen ontslagen worden. "Na NAC Breda-uit heeft Te Kloese de trainer Van Persie met Advocaat kunstmatig in leven gehouden. Feyenoord is tweede geworden vanwege de concurrentie. Je had zomaar derde of vierde kunnen worden.

Het was een heel laag puntenaantal. Dit zag je aankomen.

" Van Eersel beaamt dit, en wijst op het gemiddelde aantal punten: "Ja, ze zijn tweede geworden. Toch kijk je verder naar de cijfers en dan zie je dat het gemiddeld aantal punten per wedstrijd gewoon niet goed was. In een normaal seizoen word je hiermee vierde.

" Vorige week liet Rigaux weten dat er eerst een evaluatie zou plaatsvinden. Van Eersel: "Het is een logisch verhaal. Ik weet dat ze hebben gesproken met Van Persie zelf. Een belangrijke factor is zijn eigen visie op alles.

Heeft hij geleerd? Daar zat mijn twijfel. Een beginnende trainer maakt fouten. Dat is niet raar.

Maar heeft hij ervan geleerd? Hij oogde vaak tevreden, terwijl het niet goed was.

" Den Ouden deelt deze bezorgdheid over het lerend vermogen van Van Persie. "Wij hebben ons vaak afgevraagd waar we naar zaten te kijken als hij een persconferentie gaf. Dat hebben Rigaux en Eenhoorn ook gezien. Er zat amper verbetering in de trainer Van Persie, waarom zou dat nu anders zijn?

" Het punt van de snelle aanstelling van Van Persie kwam ook aan bod. Toen hij Feyenoord verliet om naar sc Heerenveen te gaan, was zijn snelle terugkeer niet in de lijn der verwachting. Bischop vindt dat Van Persie te snel is aangesteld: "Hij had te weinig bagage.

" Er werd vergeleken met Dirk Kuyt, die jaren geleden ook had kunnen trainer worden van Feyenoord. "Dat was het plan, maar Frank Arnesen is daar voor gaan liggen. Nu zegt Kuyt zelf dat het goed is dat hij het toen niet werd. Misschien zegt Van Persie dat over tien jaar ook wel over zichzelf", aldus Bischop.

Ondanks het niet成功ige trainerschap erkennen de experts wel dat Van Persie enkele spelers heeft laten groeien. Bischop: "Anis Hadj Moussa heeft zich spectaculair ontwikkeld. Hij was ook een vertrouweling en aanvoerder van Van Persie. Oussama Targhalline zou geen basisspeler worden, en werd uiteindelijk een vaste waarde.

Datzelfde geldt voor Luciano Valente. Onder Van Persie is hij een gearriveerde speler geworden.

" Van Eersel voegt toe: "Ayase Ueda is het beste voorbeeld. De cijfers van hem voor en na Van Persie spreken boekdelen.





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