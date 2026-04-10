ExpertCare-personeel mag langer blijven werken: Zorglocaties voorlopig open tot eind december

Medewerkers van ExpertCare kunnen langer in de zorgvilla's blijven werken tot eind december, zo heeft minister Sterk bekendgemaakt. Dit biedt uitstel voor de sluiting van de locaties in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten. De focus ligt nu op het vinden van alternatieve zorgplekken en eventuele overnameopties om de zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen te waarborgen.

Villa ExpertCare biedt medewerkers de kans om tot ten minste 31 december van dit jaar te blijven werken op de zorglocaties. Dit is toegezegd aan minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA), zo staat in een Kamerbrief. De zorgvilla's van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden oorspronkelijk per 31 maart sluiten vanwege financiële problemen en personeelstekort.

De villa's bieden cruciale zorg aan kinderen met intensieve zorgbehoeften, variërend van kort verblijf tot dagbesteding. De villa in Wezep biedt zelfs opvang aan kinderen uit Drenthe. \Het ontbreken van een alternatief voor alle kinderen die verblijven in de villa's veroorzaakte grote bezorgdheid bij ouders. De Tweede Kamer heeft de minister eerder deze week opgeroepen ervoor te zorgen dat gedurende dit hele jaar voldoende personeel beschikbaar is voor de zorg van deze meervoudig gehandicapte kinderen. Minister Sterk benadrukt in haar Kamerbrief echter dat zij zich 'niet kan mengen in afspraken tussen werkgever en werknemer'. Het is aan de zorgmedewerkers van ExpertCare zelf om te beslissen of zij het aanbod voor verlengde werkzaamheden accepteren. Zorgbemiddelaars worden ingezet om voor alle kinderen alternatieve zorgplekken te vinden. Om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt en ouders tevreden zijn, wordt er een gezamenlijk belteam van ExpertCare en zorgverzekeraars actief ingezet om contact op te nemen met de ouders. Dit team heeft als doel om de ouders te informeren en eventuele zorgen weg te nemen.\Daarnaast wordt er nog steeds gekeken of een overname door een andere partij mogelijk is. Een overname zou kunnen garanderen dat de zorg op de huidige locaties wordt voortgezet. De minister schrijft dat de uitkomst van deze gesprekken 'binnenkort' duidelijk moet worden. 'Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt vanaf dat moment volledig ingezet op een zorgvuldig voorbereide overdracht van cliënten naar andere aanbieders, met kwaliteit en veiligheid van zorg als uitgangspunt.' Dit betekent dat er alles aan gedaan zal worden om de overgang zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen, mocht een overname niet tot de mogelijkheden behoren. De focus ligt hierbij op de continuïteit van de zorg en het welzijn van de kinderen.





