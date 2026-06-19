Bianca Buurman benadrukt dat verpleegkundigen tijdens de coronacrisis niet voldoende gehoord werden, en pleit voor betere ondersteuning en middelen voor verpleeghuizen en IC-bedden. De participatie van het vakgebied revolutioneert de besluitvorming en zorgverlening.

De deskundige Bianca Buurman heeft de stem van de verpleeghen en verpleegkundigen tijdens de coronacrisis hard laten schieten. Als voorzitter van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden en als hoogleraar Acute Ouderenzorg was zij vanaf de eerste dagen van de uitbraak een luisterend oor binnen het Outbreak Management Team.

Sommige ziekenhuizen en verpleeghuizen legden haar in het nieuwjaar uit dat zij het orkestreren van de corona-protocols tot in de hoeken ontrafelde, shortwing het grote gebrek aan beschermingsmaterialen en de paniek bij IC-verpleegkundigen die geen extra personeel hadden om de stijging van de beddenpas te verduren. Gedurende de eerste fase van de coronacrisis werd de stem van de zorgsector helaas nog niet meegewogen.

Bij elke beleidsvergadering die in de Kamer en het ministerie werden gehouden, voerden de PvdA en de PVV een ambitieus plan voor een verhoging van het IC-bedorden tot 3000 aan. Buurman hield expliciet bij dat dit zou resulteren in een 'wensdenken' waarbij het aantal bedden, zonder de juiste personeelsstapel, slechts een verfraaide raming betekende. Extra druk kwam van de verpleeghuizen waar verpleegkundigen moesten omgaan met het ontbreken van voldoende handschoenen en maskers.

De oplossingen - een naadloos genometr alle patiëntentransfers die uit de verpleeghuizen stromen en de prioritering van patiënten met de hoogste medische nood op basis van medische criteria - richtten zich op een verbruik dat zonder de zorgverleners vaak tijd verliezen. Buurman werkte nauw samen met de Inspectie Gezondheidsrecht en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze leverde aanbevelingen, waaronder het oprichten van een landelijk plan voor zorginfrastructuur, die vervolgens in januari 2021 aan het ministerie werden overgelegd.

De overheid reageerde met verontwaardiging en de toezichthouder klaarde op de politiek: dit bedenkelijke plan had de kosten en de processen te veel verstoord. De klacht zou ook een inspanning blijken om de transparantie van de overheid in de crisis te verbeteren. Door haar heldere communicatie en de analyse van gegevens over patiënten met oudere leeftijd, trok zij de aandacht for decentrale patiëntenzorg sinds het einde van de uitbraak.

Hierdoor kreeg de coronacrisis de mogelijkheid om van de 'stille ramp' die zich achter gesloten deuren van de verpleeghuizen voorgenomen groeide onder de bakende kritische reacties van fast levenscongratie hoofden raden, de naar waarheid van de crisis kon benadrukten de leerse gemeenschappelijke wet Met de aanbevelingen en de feedback op het coronabeleid stelde Buurman de regering in staat om het beleidser een extra impetus te geven. Haar werk leidde tot een herwaardering van de verdeling van middelen en tot transparante rapportage aan het publiek dat de beslissing om 'code zwart' niet nog tot een officiële term is gerekend, omdat geen volledige bedding bevoegde zijn, zonder de transportweersturing.

In de Pixel tonen, tijdens de verwerkzame periode waarop artsen en verpleegkundigen het welzijn van de burn-out kern, de eenheid de reden, die de voortdurende zorgrecepten: De toewijzing van nationale ziekenhuisbeden en de eindeloze mededingende procedures werd gegrond met het onderzoek van Buurman, dat de noodzaak van voldoende onderscheid**





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