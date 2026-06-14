Experiment Gesloten Coffeeshopketen: Nederland test legale cannabisketen

Nederland starttevendig een vierjarig experiment met een gesloten coffeeshopketen in tien gemeenten. Hierbij mogen tien legale kwekers cannabis leveren aan geselecteerde coffeeshops, wat de illegale aanvoer moet verminderen. Het experiment, lang uitgesteld door politieke verdeeldheid, zal uitwijzen of een volledig gecontroleerde markt haalbaar is en hoe de illegale markt hierop reageert.

Nederland heeft een uniek drugsbeleid waarbij coffeeshops legaal cannabis mogen verkopen, maar de productie enaanvoer illegaal blijven. Dit veroorzaakt de zogenaamde 'achterdeurproblematiek', waarbij coffeeshops afhankelijk zijn van illegale leveranciers.

Om dit aan te pakken startte het Experiment Gesloten Coffeeshopketen vorig jaar. Tien gemeenten - Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Voorne aan Zee en Zaanstad - doen mee. Hierbij mogen tien legale kwekers wiet leveren aan geselecteerde coffeeshops. Het experiment duurt vier jaar en wordt gevolgd door gemeentelijke handhavers en de Inspectie Justitie enVeiligheid om na te gaan of een volledig gecontroleerde, legale cannabisketen haalbaar is.

Het experiment kwam lang op zich wachten, vooral door politieke verdeeldheid. Sinds de jaren 70 geldt een gedoogbeleid voor gebruik, en sinds de jaren negentig ook voor verkoop in coffeeshops. Echter, een meerderheid van de partijen steunt geen volledige legalisatie. Het experiment is een compromis: het biedt een structuur om de achterdeurproblematiek aan te pakken, zonder meteen de productie te legaliseren.

Volgens onderzoeker Maalsté zou een doorzetten van het experiment de criminaliteit rondom de aanvoer kunnen verdwijnen. Op dit moment koopt ongeveer 60 tot 70 procent van de consumenten in coffeeshops, de rest op de illegale markt. Als het experiment sluitst aanvoert, zou die illegale markt kunnen krimpen, mits consumenten tevreden zijn over kwaliteit en prijs van de legale producten. De illegale markt zal echter waarschijnlijk blijven bestaan zolang er concurrentie is.

Nederland kampt met moeilijkheden om hasj legaal te produceren vanwege het klimaat; dat vereist bijvoorbeeld teelt in landen als Marokko. De legale wietkwaliteit wordt als goed beoordeelt, wat de illegale markt onder druk zet. Tegelijkert出征 zien andere industrieën kansen. Tabaksbedrijven, zoals Marlboro-producent Philip Morris, stappen nu ook in de cannabismarkt.

Zij zijn onder meer betrokken bij CanAdelaar, een van de legale telers in het experiment. onderzoeker Maalsté noemt dit een logische ontwikkeling, gezien wat er in Canada en de VS gebeurt. Het experiment brengt dus overheid, legale telers en commerciële partijen samen in een nieuwe, gereguleerde keten. Het succes zal afhangen van of de controle effectief is, consumentenovereenstemming blijft en de illegale markt wordt verdrongen.

De komende jaren zullen uitwijzen of dit politieke compromis leidt tot een duurzame, volledig legale cannabismarkt in Nederland





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Cannabis Coffeeshop Experiment Legalisering Nederland

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