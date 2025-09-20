Excelsior zegeviert in blessuretijd bij FC Volendam

Excelsior heeft in een enerverende wedstrijd in blessuretijd de overwinning gepakt bij FC Volendam. Lewis Schouten kopte de winnende goal binnen in de 94e minuut.

Diep in de blessuretijd heeft Excelsior een cruciale overwinning behaald tegen FC Volendam, met een eindstand van 1-2. Lewis Schouten zorgde in de 94ste minuut voor de beslissende treffer, door de bal binnen te koppen. Deze overwinning is van groot belang voor Excelsior , gezien de lastige start van het seizoen met vier nederlagen in de eerste vijf competitieduels, en slechts één overwinning drie weken geleden tegen FC Twente.

De overwinning komt als een opluchting voor het Rotterdamse team, dat de nodige punten nodig heeft om zich in de middenmoot te nestelen. Volendam daarentegen blijft worstelen en wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen, na vier gelijke spelen en twee nederlagen. De wedstrijd op zaterdagmiddag leek aanvankelijk op een gelijkspel uit te draaien, en misschien was dat zelfs meer verdiend voor de thuisploeg. Het spel golfde vooral na rust op en neer, met kansen aan beide kanten. Excelsior kwam al vroeg op voorsprong, na tien minuten, toen Szymon Wlodarczyk scoorde door een kopbal na een perfecte voorzet van Gyan de Regt. Volendam had het lastig om de achterstand te repareren, maar scoorde toch op slag van rust de gelijkmaker. De 19-jarige Robin van Cruijsen, die Robert Mühren op de bank hield, krulde de bal schitterend in de kruising vanaf net buiten het strafschopgebied. Van Cruijsen, die zijn basisdebuut maakte, speelde een sterke wedstrijd. Direct na rust bediende hij spits Veerman met een strakke pass, maar de doelman van Excelsior, Van Gassel, stond in de weg en voorkwam een voorsprong voor Volendam.\De tweede helft kenmerkte zich door een felle strijd, waarbij beide teams kansen creëerden. Volendam slaagde er niet in om de score uit te breiden, en Excelsior rook mogelijkheden om de volle winst te pakken. Er waren een paar hachelijke momenten voor het doel van Volendam, bewaakt door doelman Kayne van Oevelen. Het leek erop dat de wedstrijd zou eindigen in een gelijkspel, maar de spanning bleef tot het einde voelbaar. De Volendamse fans werden in de slotfase even getrakteerd op beelden uit Tokio, waar dorpsgenote Jessica Schilder eerder op de dag goud won bij het kogelstoten op de WK atletiek. De vreugde was echter van korte duur, want het grootste gejuich kwam uit het uitvak van Excelsior. In de slotfase, nadat de drie minuten blessuretijd al waren verstreken, kopte Lewis Schouten de winnende goal binnen. Rick Meissen legde de bal terug, en Schouten plaatste de bal onberispelijk in het net, waardoor Excelsior alsnog met de drie punten naar huis ging. De late winnende goal was een enorme teleurstelling voor Volendam, dat dicht bij een punt leek te zijn.\De wedstrijd was een rollercoaster van emoties voor beide teams en de supporters. De vroege voorsprong van Excelsior, de comeback van Volendam, en de dramatische winnende goal in blessuretijd zorgden voor een onvergetelijke middag. De prestatie van Robin van Cruijsen was een lichtpuntje voor Volendam, die liet zien dat hij klaar is voor een grotere rol in het team. Excelsior kan nu met meer vertrouwen de volgende wedstrijden tegemoet zien, wetende dat ze veerkracht en vastberadenheid hebben getoond. De overwinning is een enorme boost voor het moreel van het team en geeft hen de nodige momentum om verder te groeien in de competitie. De wedstrijd illustreert de onvoorspelbaarheid van voetbal en de impact van cruciale momenten. De focus zal nu voor beide teams liggen op de volgende wedstrijden, met Volendam die vastberaden is om de eerste overwinning te behalen en Excelsior die de positieve lijn wil voortzetten





