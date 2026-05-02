Excelsior wint spannende wedstrijd tegen FC Groningen en houdt degradatiestrijd open

Excelsior heeft een belangrijke overwinning behaald in de strijd tegen degradatie door met 2-3 te winnen van FC Groningen. De wedstrijd was spannend en afwisselend, met kansen aan beide kanten. Excelsior blijft nu in de race om te behouden, terwijl FC Groningen zich moet herpakken voor de volgende wedstrijden.

De spanning loopt hoog op bij Excelsior , want de club staat aan de vooravond van de beslissende weken in de strijd tegen degradatie. Na een indrukwekkende overwinning op FC Utrecht vorige week, moet het team van trainer Den Uil nu op bezoek bij FC Groningen weer een goed resultaat behalen om de kansen op behoud te vergroten.

Rijnmond Sport is live aanwezig vanaf 18:00 uur, met Freek Verelzen als presentator en verslaggever. De wedstrijd belooft een spannende confrontatie te worden, waarbij beide ploegen alles op alles zullen zetten om de drie punten binnen te halen. Het scoreverloop was afwisselend: Tika de Jonge opende de score voor FC Groningen, maar Casper Widell maakte gelijk. Younes Taha zette de thuisploeg weer op voorsprong, maar Derensili Sanches Fernandes en Gyan de Regt zorgden ervoor dat Excelsior uiteindelijk met 2-3 won.

De opstelling van Excelsior was als volgt: Van Gassel; Meissen, Widell, Schouten, Zagré; Hartjes (77' Bergraaf; 88' Van Duinen), Yegoian, Naujoks (77' Carlèn); Sanches Fernandes, De Regt, Hansson (60' Wlodarczyck). De wedstrijd begon met een sterke aanval van FC Groningen, waarbij Van Bergen een kans kreeg, maar Van Gassel hield de bal buiten het doel. Excelsior kwam echter snel terug in de wedstrijd en creëerde verschillende kansen. Zagré probeerde zijn geluk met een schot, maar miste net.

Sanches Fernandes had een schot dat te slap was, waardoor Vaessen de bal kon redden. De wedstrijd werd ook gekenmerkt door enkele vermakelijke momenten, zoals toen Excelsior een dubbele wissel wilde doorvoeren, maar de vierde man niet wist wie er van het veld moesten. Dit leidde tot een lachbui bij trainer Den Uil. Ondanks de spanning en druk, wist Excelsior uiteindelijk de wedstrijd te winnen, wat een belangrijke stap is in de strijd tegen degradatie.

Na de wedstrijd was er veel te bespreken. Excelsior heeft nu een kleine voorsprong in de strijd tegen degradatie, maar er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. De spelers waren blij met de overwinning, maar weten dat ze nog veel werk voor de boeg hebben. FC Groningen zal zichzelf afvragen hoe ze zo'n belangrijke wedstrijd hebben verloren.

De thuisploeg had verschillende kansen, maar kon de bal niet in het doel krijgen. Excelsior daartegen had meer geluk en wist de kansen beter te benutten. De volgende wedstrijden zullen cruciaal zijn voor beide ploegen, en de spanning zal alleen maar toenemen. Voor Excelsior is het nu zaak om de goede prestaties voort te zetten en de degradatie te ontlopen.

Voor FC Groningen is het belangrijk om snel te herstellen en de volgende wedstrijd weer vol overtuiging te spelen





