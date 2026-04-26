Excelsior verslaat FC Utrecht met 2-0 in strijd om play-offs

FC Utrecht verliest met 2-0 van Excelsior in een wedstrijd waarin een rode kaart en vroege goals de Utrechters de overwinning kosten. De strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal wordt steeds moeilijker.

De Eredivisie nadert zijn climax met nog vier speelrondes te gaan waarin alles nog mogelijk is. FC Utrecht vecht voor een plek in de play-offs om Europees voetbal en neemt het op tegen Excelsior .

De wedstrijd begon moeizaam voor de Utrechters, die al snel achter kwamen door goals van Noah Naujoks en Derensili Sanches Fernandes. De situatie verslechterde verder toen Matisse Didden met een rode kaart van het veld werd gestuurd, waardoor FC Utrecht met tien man verder moest. De eerste helft eindigde met een 2-0 voorsprong voor Excelsior. In de tweede helft probeerde FC Utrecht terug te komen, met wissels zoals Adiele voor El Karouani en Horemans voor Stepanov.

Ondanks enkele pogingen, waaronder een schot van Zechiël en gevaarlijke momenten van Alárcon, slaagden ze er niet in om de achterstand te verkleinen. Excelsior bleef de wedstrijd controleren en creëerde nog diverse kansen. De VAR annuleerde een goal van Excelsior wegens buitenspel, maar de Rotterdammers bleven dominant. De wedstrijd werd gekenmerkt door een sterke prestatie van Excelsior en een moeizame wedstrijd voor FC Utrecht, dat volgens verslaggevers als een 'kip zonder kop' speelde.

De wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor Excelsior. De statistieken tonen een historisch overzicht van de confrontaties tussen beide teams, waarbij FC Utrecht in het verleden vaker de overhand had. Echter, in deze wedstrijd was Excelsior de betere ploeg. De rode kaart voor Didden en de vroege goals van Naujoks en Sanches Fernandes waren doorslaggevend.

De recente vorm van beide teams laat zien dat FC Utrecht slechts één keer verloor in de laatste negen duels, terwijl Excelsior slechts twee punten pakte uit de laatste acht wedstrijden. De wedstrijd bevestigde de moeilijke strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal en de noodzaak voor FC Utrecht om zich te herpakken in de resterende wedstrijden





