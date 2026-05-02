Excelsior verrast Groningen met late comeback en overwinning

Excelsior heeft een onverwachte overwinning behaald op FC Groningen door een late comeback. De wedstrijd kende meerdere voorsprongen, maar uiteindelijk was het een prachtige stift van Gyan de Regt die de winst besliste. Groningen lijdt een flinke tegenslag in de strijd om de play-offs.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Excelsior heeft zaterdagmiddag een dramatische wending genomen voor de Groningers, terwijl Excelsior een cruciale overwinning boekte in de strijd om een plek in de play-offs.

De wedstrijd begon veelbelovend voor Groningen, dat al vroeg in de wedstrijd de leiding nam dankzij een doelpunt van Tika de Jonge. Bij een hoekschop stond De Jonge volledig vrij en kon hij de bal inkoppen bij de tweede paal, een moment van opluchting voor de thuisploeg en zijn eerste treffer dit seizoen in een thuiswedstrijd. Echter, de vreugde was van korte duur, want Excelsior antwoordde in de eerste helft met een identieke goal.

Casper Widell, de Zweedse aanvoerder, werd gevonden bij een corner en wist, na Thijmen Blokzijl te passeren, zijn kopbal achter doelman Etienne Vaessen te plaatsen. De eerste helft eindigde dus in een gelijkspel, met beide teams die aantoonden dat ze gevaarlijk konden zijn uit standaardsituaties. De tweede helft begon net zo energiek als de eerste, met Groningen dat opnieuw de leiding nam.

Younes Taha, die in de eerste helft nog een grote kans had gemist, liet zich dit keer niet opnieuw betrappen en scoorde oog in oog met Stijn van Gassel. Het publiek in Groningen leek uit te kunnen kijken naar een overwinning, maar Excelsior toonde veerkracht en kwam binnen twintig minuten weer langszijde. Derensili Sanches Fernandes was de man die de gelijkmaker scoorde, waardoor de spanning in de wedstrijd weer volledig terugkeerde.

Na de gelijkmaker zette Groningen alles op alles om de drie punten in eigen huis te houden. Ze creëerden kansen, maar wisten deze niet te benutten. De frustratie bij de thuisploeg nam toe, en in plaats van de voorsprong terug te krijgen, was het Excelsior dat toesloeg. Een razendsnelle counter van de ploeg uit Kralingen, opgezet met precisie en snelheid, resulteerde in een prachtige stift van Gyan de Regt over Etienne Vaessen, die de doelman kansloos liet.

De 2-3 voorsprong voor Excelsior bleek uiteindelijk de winnende te zijn. Deze overwinning is van groot belang voor Excelsior, dat nu op gelijke hoogte komt met PEC Zwolle in het klassement. Het gat met NAC Breda, dat op een veilige positie staat, is nog steeds negen punten, maar met nog twee wedstrijden te spelen is er nog steeds hoop.

De komende twee wedstrijden van Excelsior zijn cruciaal: een confrontatie met directe concurrent FC Volendam en een derby tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Voor Groningen betekent deze nederlaag een flinke tegenslag in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De droom van Europees voetbal lijkt verder weg dan ooit, en de ploeg zal zich moeten herpakken om nog een kans te maken.

De wedstrijd heeft aangetoond dat Excelsior een gevaarlijke tegenstander is, met een sterke aanval en een veerkrachtige defensie. Groningen daarentegen, moet leren om de voorsprong vast te houden en de kansen te benutten die ze creëren. De strijd om de play-offs belooft nog spannend te worden, met meerdere teams die nog steeds in de race zijn.

De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen welke teams uiteindelijk de kans krijgen om te strijden voor een plek in de Europese competities. De uitslag van deze wedstrijd laat zien hoe onvoorspelbaar het voetbal kan zijn, en hoe belangrijk het is om tot het laatste fluitsignaal te blijven vechten





