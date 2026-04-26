Excelsior vernedert FC Utrecht met 5-0 en pakt cruciale punten in degradatiestrijd

Excelsior heeft een overtuigende 5-0 overwinning behaald op FC Utrecht, waardoor de club een belangrijke stap zet in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie. De wedstrijd werd gekenmerkt door een vroege voorsprong voor Excelsior en een rode kaart voor Utrecht.

Excelsior heeft een overtuigende en cruciale overwinning behaald in de strijd tegen degradatie in de Eredivisie . De Kralingers waren zondagmiddag met maar liefst 5-0 te sterk voor FC Utrecht, een resultaat dat de club een belangrijke stap verder helpt in hun missie om in de hoogste divisie te blijven.

De wedstrijd, die in het eigen stadion van Excelsior werd gespeeld, kende een vroege voorsprong voor de thuisploeg en werd verder gecompliceerd voor Utrecht door een rode kaart, waardoor ze het grootste deel van de wedstrijd met een man minder moesten spelen. Deze overwinning stuwt Excelsior naar de veertiende positie in de Eredivisie, terwijl Utrecht op de achtste plaats blijft staan. De context van deze wedstrijd is belangrijk.

Excelsior had eerder deze week een teleurstellende nederlaag geleden tegen directe concurrent Telstar, die met 4-1 won van Sparta Rotterdam. Dit resultaat had Excelsior naar de zestiende plaats doen zakken, waardoor de wedstrijd tegen Utrecht een absolute must-win was. Trainer Ruben den Uil en zijn team wisten de ernst van de situatie terdege in te zien en begonnen met een duidelijke intentie aan de wedstrijd. Vanaf het begin was Excelsior de dominante partij, met meerdere kansen die werden gecreëerd.

Noah Naujoks opende de score al vroeg in de wedstrijd, gevolgd door een poging die werd afgekeurd vanwege buitenspel. De druk op Utrecht nam toe, en de ploeg had moeite om het spel van Excelsior te controleren. De situatie verslechterde verder toen Matisse Didden van Utrecht binnen korte tijd twee gele kaarten ontving en van het veld werd gestuurd. Voor rust wist Excelsior de voorsprong te verdubbelen, waardoor de rust werd bereikt met een comfortabele 2-0 voorsprong.

Ron Jans, de trainer van Utrecht, probeerde de schade te beperken door een wissel te doen, maar het mocht niet baten. De tweede helft zette de trend van de eerste helft voort. Excelsior bleef de wedstrijd dicteren en profiteerde van een fout van Siebe Horemans, waardoor Derensili Sanches Fernandes zijn tweede doelpunt van de wedstrijd kon maken. De score liep snel op, met doelpunten van Irakli Yegoian en Lennart Hartjes, die de eindstand op 5-0 brachten.

Utrecht was volledig kansloos en kon nauwelijks gevaar stichten. De overwinning van Excelsior is niet alleen belangrijk voor de punten, maar ook voor het moraal van de ploeg. Met zes punten voorsprong op NAC Breda, de nummer zeventien, en drie punten op FC Volendam, de nummer zestien, heeft Excelsior een goede uitgangspositie in de strijd om behoud van Eredivisie-voetbal. FC Volendam heeft echter nog een wedstrijd tegoed tegen hekkensluiter Heracles Almelo, wat de situatie nog enigszins kan veranderen.

De overtuigende overwinning laat zien dat Excelsior vecht voor elke meter en vastbesloten is om in de Eredivisie te blijven. De supporters kunnen uitkijken naar de komende wedstrijden met hernieuwde hoop en vertrouwen in de ploeg





