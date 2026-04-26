Excelsior vernedert FC Utrecht met 5-0 en houdt degradatiezorgen in stand

Excelsior heeft een overtuigende 5-0 overwinning behaald op FC Utrecht, waardoor de Rotterdammers een belangrijke stap zetten in de strijd tegen degradatie. Tegelijkertijd dreigt Heracles Almelo direct te degraderen als ze vanmiddag verliezen van FC Volendam.

Excelsior heeft een cruciale overwinning behaald in de strijd tegen degradatie door FC Utrecht zondagmiddag met een overtuigende 5-0 te verslaan in het eigen Woudestein stadion.

Deze resultaat is niet alleen een enorme opsteker voor de Rotterdammers, die hiermee afstand nemen van de gevaarlijke onderste regionen van de Eredivisie, maar heeft ook directe gevolgen voor de positie van Heracles Almelo. Mocht Heracles vanmiddag verliezen van FC Volendam, dan is degradatie voor de ploeg van Ernest Faber onvermijdelijk.

De competitie is in de slotfase extreem spannend, en elk punt telt mee in de degradatiestrijd waarin Excelsior verwikkeld is met teams als Telstar, FC Volendam, NAC Breda en Heracles. Het besef van het belang van deze wedstrijd was bij de spelers van Excelsior duidelijk vanaf het begin. De thuisploeg domineerde de wedstrijd vanaf de eerste minuut en liet FC Utrecht geen moment ademhalen. De openingstreffer kwam al vroeg in de wedstrijd, na iets meer dan tien minuten spelen.

Een uitstekende voorzet werd binnengewerkt door Noah Naujoks, tot grote vreugde van de supporters op de tribunes. De Rotterdammers leken snel door te drukken en Naujoks scoorde even later opnieuw, maar dit doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De tegenslag voor FC Utrecht werd nog groter toen Matisse Didden binnen twee minuten twee gele kaarten ontving, wat resulteerde in een rode kaart.

Hierdoor kwam Excelsior met een man meer te spelen en kon de ploeg nog gemakkelijker de controle over de wedstrijd overnemen. Vlak voor rust vergrootte Derensili Sanches Fernandes de voorsprong naar 2-0 door een prachtige voorzet van Gyan de Regt met het hoofd binnen te werken. De rust werd bereikt met een comfortabele voorsprong voor de thuisploeg, en de verwachtingen voor de tweede helft waren hooggespannen.

Na de pauze zette Excelsior de druk vol door en werkte aan het verbeteren van het doelsaldo, wat in een degradatiestrijd van cruciaal belang kan zijn. Slordig balverlies aan de kant van FC Utrecht leidde tot een snelle aanval van Excelsior, waarbij Arthur Zagré opstoomde en de bal perfect aflegde op Sanches Fernandes. De aanvaller toonde koelbloedigheid en scoorde de derde Rotterdamse treffer.

De score liep verder op door doelpunten van Irakli Yegoian en Lennard Hartjes, waardoor de eindstand op een duidelijke 5-0 uitkwam. Deze overwinning is de eerste thuisoverwinning voor Excelsior sinds 20 december, toen PEC Zwolle met 2-1 werd verslagen. Voor FC Utrecht betekent deze nederlaag een tegenslag in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

De ploeg van Jans staat nog wel op de achtste plaats, maar voelt de adem in de nek van Sparta Rotterdam, dat twee punten minder heeft en nog steeds mee kan strijden om een play-off plek. De overwinning van Excelsior is een belangrijke stap in de strijd om handhaving in de Eredivisie, terwijl de nederlaag van FC Utrecht de competitie nog spannender maakt





