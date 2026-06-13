Excelsior-doelman eist 35.000 euro van voormalige eigenaren woning

Stijn van Gassel, doelman van Excelsior, eert een voorschot van bijna 35.000 euro van de voormalige eigenaren van zijn Rotterdamse woning. Hij ervaart dagelijks ernstige problemen zoals schimmel, houtrot en storingen door vermeend ongeschikt materiaal. De verkopers betwisten de beschuldigingen en wijzen op zijn afzien van een bouwkundige keuring. De uitspraak volgt op 26 juni.

Excelsior -doelman Stijn van Gassel eist bijna 35 duizend euro van de voormalige eigenaren van zijn woning in Rotterdam . Dat vertelde hij bij de voorzieningenrechter in Den Haag afgelopen vrijdag.

Volgens de keeper werd het huis van 655 duizend euro verkocht als volledig gerenoveerd, maar bleek het na de overdracht vol gebreken te zitten. Van Gassel stelde vrijdag voor de voorzieningenrechter dat hij en zijn vriendin dagelijks met de problemen worden geconfronteerd.

"We zitten iedere dag in de ellende", vertelt Van Gassel in Den Haag. De grootste zorgen zouden zich bevinden in de badkamer, waar volgens zijn advocaat 'ongeschikte materialen' zijn gebruikt.

"Afgelopen week stond de brandweer nog voor de deur. Iedere dag staan wij op, horen wij het stroompunt knetteren en het water gonzen. Daar word je niet gelukkig van. En dat is nog zacht uitgedrukt.

" Achter het gipsplaatwerk zou sprake zijn van schimmel en houtrot, naast andere problemen met onder meer wateroverlast in onderliggende ruimtes. Daarnaast zouden er problemen zijn met de cv-installatie en de rookgasafvoer. De doelman wil een voorschot van bijna 35 duizend euro ontvangen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Volgens zijn advocaat waren de gebreken al aanwezig bij de oplevering van de woning.

Zelf de kosten voorschieten zou voor Van Gassel geen optie zijn vanwege een gebrek aan financiële ruimte.

"We willen ons privéleven liever niet openbaar maken. Dit is al zo'n gedoe. Maar we hopen dat dit niemand anders overkomt.

" De verkopers uit Wassenaar wuiven alle verwijten weg. Via hun advocaat laten zij weten niets van de problemen te hebben geweten. Bovendien wijzen zij erop dat Van Gassel afzag van een bouwkundige keuring, ondanks het advies om die wel te laten uitvoeren. Op 26 juni doet de voorzieningenrechter uitspraak over de zaak





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