Excelsior-directeur Mark Ruijl verwacht dat Noah Naujoks en Ruben den Uil volgend jaar bij de Kralingers blijven

Excelsior-directeur Mark Ruijl heeft vertrouwen in de toekomst van Noah Naujoks en Ruben den Uil bij de Kralingers. Hij verwacht dat de spelers volgend jaar bij de club zullen blijven, ondanks dat Den Uil nog voor een jaar vast staat en Naujoks ook nog een doorlopend contract heeft.

Excelsior -directeur Mark Ruijl denkt dat Noah Naujoks en Ruben den Uil gewoon aanblijven bij de Kralingers . Sterker nog, de technisch beleidsbepaler kan dit van de trainer zelfs met quasi zekerheid zeggen.

"Het is een groot compliment dat spelers en trainers in de belangstelling staan en stappen kunnen maken", vertelt Ruijl tegenover. "Dat is ook een beetje de omgeving waarin Excelsior zit. Ik heb er ook wel heel veel vertrouwen in en een stellige zekerheid dat Ruben (Den Uil red. ) er sowieso volgend jaar nog is.

". Den Uil ligt ook nog voor een jaar vast bij de Kralingse club. Ook voor Naujoks geldt dat Ruijl verwacht dat hij blijft.

"Die is zeker niet onhoudbaar. Ik ken hem nog goed vanuit onze Feyenoord-tijd. Hij heeft zich hier geweldig ontwikkeld en hij heeft een geweldig jaar gehad. Hij is een geweldig persoon ook.

Maar hij is wel een jongen waarbij ik ervan uit ga dat hij hier komend jaar nog speelt. Dat hoeven we niet spannender te maken dan het is. Ik denk dat wij heel graag met elkaar door willen.

". Naujoks heeft ook nog een doorlopend contract bij Excelsior. De 24-jarige aanvallende middenvelder maakte vorig seizoen tien doelpunten voor de club





