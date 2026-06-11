Examensuitslag: tips voor zenuwen en vlaggenmastproblemen

Het is traditie dat examenleerlingen worden gebeld met de uitslag van hun examens. Maar wanneer moet een school bellen en hoe hang je een tas aan een vlaggenmast? Paula van Alphen van Jeugdformaat en Gert van Dam van Van Dam Vlaggenmasten geven tips voor zenuwen en vlaggenmastproblemen.

Het wordt nagels bijten voor duizenden examenleerlingen. Ergens donderdag worden ze gebeld en krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd of dat ze nog aan de bak moeten.

Hoe hou je je zenuwen in bedwang en zeker zo belangrijk: hoe knoop je die boekentas straks een beetje goed aan de vlaggenmast? Het is traditie dat je wordt gebeld over de examenuitslag. Meestal belt de mentor van de klas met het hopelijk goede nieuws. Maar nergens staat beschreven wanneer een school moet bellen.

En dus kan het voorkomen dat de een nog zeer gestrest op de bank zit, terwijl de ander de vlag al buiten heeft hangen. ISW Sweelincklaan in 's Gravenzande is er vroeg bij dit jaar.

'We denken dat we vanaf 10.00 uur kunnen gaan bellen', zegt Klazien Wijnakker van de examencommissie. Maar dan blijft het nog spannend, want eerst wordt iedereen gebeld die (nog) niet is geslaagd, daarna pas de leerlingen die hard kunnen juichen. Op de scholen zelf weten ze tot 8.00 uur donderdagochtend ook nog niets. Dan worden namelijk pas de zogenoemde N-termen bekend en is duidelijk wat het eindcijfer wordt.

Vervolgens wordt er vergaderd en gekeken wat er voor de gezakte leerlingen nog mogelijk is aan herexamens. En als dat achter de rug is, kan er pas gebeld gaan worden. Het Vlietlandcollege in Leiden heeft besloten vanaf 14 uur te gaan bellen. Inger Klijnhout heeft namens de school de examens in haar takenpakket: 'Tussen 14.00 en 14.30 uur bellen we eerst de leerlingen die het nog niet gehaald hebben, na 14.30 uur de geslaagden.

En we kijken dus echt heel goed dat dat niet voor 14.30 uur gebeurt.

' Vorig jaar ging dat net mis, toevallig bij Klijnhout zelf. De examenkandidaat bij haar thuis op de bank werd gebeld om 14.28 uur, maar was wel geslaagd. Ze gingen allemaal door de grond. De geslaagden worden dan later op de middag op school verwacht om hun cijferlijst op te halen.

Wie het nog niet heeft gehaald, heeft dan al een gesprek gehad over de opties om het jaar alsnog feestelijk af te sluiten. Maar voordat er wordt gebeld, zitten de leerlingen naar hun telefoon te staren en te wachten op dat belletje. En dat is spannend.

'Ga vooral niet op die bank zitten! Ga naar buiten, ga iets leuks doen met je vrienden, ga voetballen of wandelen met je telefoon binnen handbereik', zegt Paula van Alphen van Jeugdformaat. Ze geeft trainingen aan examenleerlingen om hun stress de baas te blijven. Stress neemt een loopje met ons', zegt ze.

'Vaak wordt het allemaal zo groot in ons hoofd. 'Oh ik ben vast gezakt en wat dan? ' Maar is dat wel realistisch? Meestal helemaal niet.

En zelfs als je het nog niet hebt gehaald kun je vaak nog wel gewoon een herexamen doen. Maak het kleiner voor jezelf en zoek afleiding. En dan heeft ze nog een heel belangrijke tip: 'Diep ademhalen! Als je flinke stress hebt, haal je vaak niet goed meer adem en dan kun je ook niet meer goed nadenken.

Dan is je hoofd je ergste vijand.

'Dus even alles op een rijtje: haal goed adem, ga niet op die bank zitten, zoek afleiding, maak het niet heel groot in je hoofd en ga lekker iets leuks doen. En wie dan uiteindelijk het verlossende telefoontje krijgt en is geslaagd, komt toch nog een nieuwe uitdaging te staan: die tas moet aan de vlag.

Het is een traditie in Nederland om die buiten te hangen met de tas in top, of juist onder de vlag, net hoe het uitkomt. Maar die tas en de vlag gaan naar buiten. Dan is het natuurlijk wel handig als die tas er niet meteen vanaf valt. Dus is de hamvraag: hoe hang je een tas aan een vlaggenmast?

Gert van Dam van Van Dam Vlaggenmasten in Alphen aan den Rijn weet daar alles van.

'Ik stel altijd twee vragen aan mensen: 1 heb je bij de padvinders gezeten? en 2 zeil je? Krijg ik tweemaal 'neen' te horen dan wordt het nog best ingewikkeld, want dan kunnen mensen vaak niet goed knopen', zegt hij.

'De meeste mensen hebben een gevelstokje aan de muur hangen', weet Van Dam. 'Als je een hoge mast hebt is het niet zo ingewikkeld want dan knoop je tas gewoon bovenaan de vlag en die hijs je dan. Bij een gevelstokje is dat ingewikkelder.

' Dat komt omdat de vlag daar aan een haakje wordt vastgemaakt. 'En dan kom je in de problemen met je tas. ' Zijn gouden tip: 'Doe er dan een stukje touw bij met een paar halve steken aan de bovenkant, dan door het hengsel van de tas en vervolgens zet je hem weer met een paar halve steken vast en dan kan hij eigenlijk niet weg.

' Voor de niet-vlaggenmastbouwers onder ons: zorg dat je je tas met een touwtje goed vastmaakt boven aan de stok. 'En het kan ook met tie wraps, maar die moet je dan wel in huis hebben.





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