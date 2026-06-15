The exact location of the battle where a farmer's army led by Rudolf van Coevorden defeated the bishop's army in Utrecht is being sought through a metal detector investigation. The investigation is being conducted in Holthone, near the Overijsselse province border, and will involve a military tent encampment.

Wat is de exacte plek waar een boerenleger, onder leiding van Rudolf van Coevorden, het leger van de bisschop van Utrecht letterlijk een kopje kleiner maakte?

Met een uitgebreid metaaldetectoronderzoek hopen archeologen en metaaldetector-amateurs daar deze week bewijzen voor te vinden. Bij Holthone, net over de Overijsselse provinciegrens bij Coevorden, wordt de hele week door tientallen speurneuzen en archeologen onderzoek gedaan naar de Slag bij Ane. Voor dit onderzoek is een militair tentenkamp opgebouwd. De veldslag heet Slag bij Ane, maar kenners zijn het er eigenlijk over eens dat de buurtschap Ane bij Gramsbergen niet de exacte locatie was van die strijd.

Welke locatie het dan wel moet zijn is al jarenlang voer voor discussie.

"Sinds vorig jaar zijn lokale en regionale detector-amateurs al aan het zoeken voor voorbereidend onderzoek. Bij Ane is gezocht naar sporen van een bisschoppelijk kampement. Bij Holthone is de zoektocht gericht op het daadwerkelijke slagveld", zegt Jan van Doesburg. Hij is projectleider bij de zoektocht namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De Slag bij Ane was een grote veldslag op 28 juli 1227. Volgend jaar is deze slag dus precies 800 jaar geleden. Rudolf van Coevorden versloeg met zijn Drentse leger de ridders die vochten voor de bisschop van Utrecht. De ridders zakten met hun paarden en zware uitrusting weg in het moeras.

Dit gaf het Drentse leger de overhand en vele ridders werden ter plekke gedood. En dat gold ook voor hun baas bisschop Otto II von Lippe. Ook hij kwam bij de slag om het leven. Volgens Van Doesburg zou Holthone wel eens de juiste plek kunnen zijn:"Er zijn al booronderzoeken gedaan en we zijn vooral landschappelijk meer te weten gekomen.

We hebben kunnen vaststellen dat hier mogelijk een oversteekplaats is geweest en er is een veenlaag. Er lijken vondsten in die veenlaag te zitten. Dus dat zou de plek kunnen zijn waar de bisschoppelijke troepen zijn weggezakt in het veen.

"De onderzoekers richten zich nu op een gebied ten zuiden van landgoed de Groote Scheere. "De lokale detectormensen hebben signalen vastgesteld van metalen die dieper in de grond zitten. Om daar naar te mogen graven heb je een opgravingsvergunning nodig en die hebben we nu", vertelt de archeoloog van RCE. Het complete gebied wordt deze week uitgekamd.

"We hopen alles van metaal te vinden. Van het zilverpapiertje dat hier afgelopen weekend is weggegooid tot speerpunten uit de bronstijd", want die zijn er bij Holthone ook al gevonden, weet Van Doesburg. Van Doesburg hoopt vooral hoefijzers te vinden die te dateren zijn uit de periode van de Slag bij Ane.

"En een wapen of een deel van een harnas zou helemaal fantastisch zijn. Maar die kans is heel klein. We weten dat omwonenden vroeger alle bruikbare materialen van het slagveld meenamen. Zelfs de kleding werd van de lijken gehaald.

" Op verschillende plekken zullen putten worden gegraven. "Die maken we één bij één meter. Stel dat je een hoefijzer in de grond vindt, dan zou misschien het paard dat er bij hoort hier nog aan vast kunnen zitten.

" Van Doesburg wijst daarbij op de diepe veenlaag die gevonden is. Het zou kunnen dat menselijke of dierlijke resten goed behouden kunnen zijn in de veengrond. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende veenlijken die in Drenthe gevonden zijn. Verspreid over de Drents-Overijsselse grensregio zijn de afgelopen jaren al meerdere vondsten gedaan die mogelijk te linken zijn aan de Slag bij Ane.

Het gaat onder meer om stijgbeugels, speerpunten, een ruiterspoor en misschien wel de meest waardevolle vondst: een pommelkroon. Dit is een bronzen bolletje met mogelijk een familieschild erop dat aan de bovenkant van een middeleeuwse dolk moet hebben gezeten. Stel dat je een hoefijzer in de grond vindt, dan zou misschien het paard dat er bij hoort hier nog aan vast kunnen zitten.

Die vondsten zijn gedaan over een breder gebied, dus niet op één plek waar mogelijk de slag was. Dat is ook wat deze slag anders maakt dan een klassieke veldslag, waar twee partijen op elkaar botsen en dan is het klaar.

"Hier zijn de troepen van de bisschop op de vlucht geslagen en in het gebied achtervolgd door de troepen van Rudolf van Coevorden. Daardoor kunnen ook op andere plekken spullen achtergebleven zijn. En dat maakt het zoekgebied hier eigenlijk groter dan bij de klassieke veldslag.

"Bijzonder aan het zoekproject deze week is de samenwerking met stichting Recovery on the Battlefield. Bij het speur- en veldwerk helpen veteranen mee die worstelen met PTSS en/of een fysieke beperking, als onderdeel van hun revalidatie en integratie. Het initiatief werd opgezet bij archeologisch onderzoek naar de Slag bij Waterloo. En dat maakt voor Jan van Doesburg het project hoe dan ook geslaagd, of er nu wel of niet sporen worden gevonden van de Slag bij Ane.

Voor hem stopt het dan ook niet bij deze onderzoeksweek. Het onderzoek naar de Slag bij Ane is volgens hem een langdurig, meerjarig project





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