Ex-premier Han Duck-soo veroordeeld tot 15 jaar cel na mislukte staatsgreep in Zuid-Korea

Voormalig premier Han Duck-soo krijgt in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 jaar voor zijn betrokkenheid bij de illegale afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol.

De juridische nasleep van een van de meest turbulente periodes in de recente geschiedenis van Zuid-Korea heeft een nieuwe wending genomen. De voormalige premier, Han Duck-soo, is door het gerecht in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Deze uitspraak volgt op een eerdere, zwaardere veroordeling in januari, waarbij hij werd veroordeeld tot drieentwintig jaar cel. De rechtbank concludeerde dat Han een cruciale en faciliterende rol speelde in de poging van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om de democratische instellingen van het land volledig buiten spel te zetten. In de motivering van het vonnis stelde het hof dat de oud-premier bewust heeft deelgenomen aan een opstand en daarmee de constitutionele orde van de republiek opzettelijk probeerde te ondermijnen.

De strafvermindering in hoger beroep weerspiegelt een nuance in de beoordeling van zijn individuele verantwoordelijkheid, maar de ernst van de feiten blijft onbetwist. De wortels van deze crisis liggen in december tweeduizendvierentwintig, een maand die getekend werd door politieke chaos en maatschappelijke onrust. President Yoon Suk-yeol besloot destijds abrupt de staat van beleg af te kondigen, een drastische maatregel die bedoeld was om het parlement te neutraliseren.

In het Zuid-Koreaanse parlement had de oppositie op dat moment de meerderheid, wat leidde tot voortdurende blokkades van het regeringsbeleid. Tijdens een schokkende televisietoespraak rechtvaardigde Yoon zijn acties door te beweren dat de oppositiepartijen sympathiseerden met de aartsvijand in het noorden, Noord-Korea. Hij beschuldigde hen ervan het land in gevaar te brengen en alles in het werk te stellen om de effectieve besturing van de staat te dwarsbomen.

Deze actie werd door een groot deel van de bevolking en de internationale gemeenschap gezien als een directe aanval op de democratie, wat leidde tot massale protesten en een acute politieke crisis die het land op de rand van de afgrond bracht. De reactie van het parlement was resoluut en leidde tot de uiteindelijke afzetting van zowel de president als de premier. Hoewel de afzetting van Han Duck-soo aanvankelijk werd teruggedraaid door het Grondwettelijk Hof, bleef zijn politieke positie onhoudbaar.

Han werd tijdelijk aangewezen als de opvolger van de gevallen president Yoon om de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Echter, gedreven door persoonlijke ambities en de wens om de politieke koers te wijzigen, stapte hij vrijwillig terug uit zijn functie om deel te nemen aan de vervroegde presidentsverkiezingen. Zijn campagne verliep echter moeizaam, mede door de schaduw van de rechtszaken en de publieke verontwaardiging over zijn rol in de staatsgreep.

Uiteindelijk trok hij zich terug uit de verkiezingsstrijd, waarna hij zich volledig moest richten op zijn juridische verdediging tegen de zware beschuldigingen van hoogverraad en constitutionele schendingen. Terwijl Han nu geconfronteerd wordt met zijn jarenlange detentie, is de situatie van ex-president Yoon Suk-yeol nog dramatischer. In februari werd de voormalige leider veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn poging tot een staatsgreep.

De ernst van zijn daden was zodanig dat een speciaal aangestelde aanklager aanvankelijk zelfs de doodstraf had geëist, een eis die door de rechtbank uiteindelijk werd afgewezen ten gunste van de levenslange opsluiting. Yoon heeft tegen deze uitspraak in beroep gegaan, in de hoop dat zijn straf wordt verminderd of dat hij wordt vrijgesproken op basis van nationale veiligheidsargumenten.

Deze reeks rechtszaken markeert een belangrijk moment voor de Zuid-Koreaanse rechtsstaat, waarbij het duidelijk wordt dat zelfs de hoogste functionarissen van het land niet boven de wet staan wanneer zij proberen de democratische fundamenten van de natie te vernietigen. De maatschappij kijkt nu uit naar een periode van stabilisatie en herstel van het vertrouwen in de overheidsinstanties





