Evy Bleys kan weer drummen na ongeluk

De 26-jarige Utrechtse drumster kan weer achter het drumstel zitten en oefent regelmatig met haar band. Ze heeft een nieuw paar drumstokken aangeschaft en doet het nu rustig aan om haar conditie terug te krijgen.

Evy Bleys kan weer drummen na een ongeluk waarbij drumstokken haar been doorboorden. De Utrechtse is blij dat ze weer achter het drumstel zit en kan niet wachten tot haar eerste optreden.

Tijdens haar revalidatie was ze van plan om langs te komen bij de oefensessies van haar band, maar besloot dat toch niet te doen omdat het te confronterend was. Nu is ze weer met haar band aan het oefenen en heeft ze een nieuw paar drumstokken aangeschaft. De pijn in haar armen is soms nog wel aanwezig, maar ze doet het nu rustig aan en oefent regelmatig om haar conditie terug te krijgen.

De band is overigens niet meer compleet, er wordt nog gezocht naar een zanger





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Evy Bleys Drummen Ongeluk Revalidatie Band

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