Eurovision in Concert: Preparty in Amsterdam, Songfestival in Wenen met een bittere nasmaak

Amsterdam is gastheer van de grootste preparty van het Eurovisie Songfestival, Eurovision in Concert. Ondanks de afwezigheid van Nederland en andere landen, belooft het een feest te worden, maar de controverse rondom de deelname van Israël en de lagere kijkcijfers die verwacht worden, zorgen voor een bittere nasmaak.

Over ruim een maand vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Wenen , maar Nederland , Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland zullen ontbreken. Desondanks bruist Amsterdam al van de activiteit, want vanavond is de stad gastheer van Eurovision in Concert, de grootste preparty van het liedjesfestijn. 27 deelnemers uit de landen die wel naar Wenen afreizen, treden op in Afas Live.

Organisator René Romkes benadrukt dat dit soort preparty's, inmiddels een stuk of zeven verspreid door Europa, voor veel internationale fans de echte aftrap van het songfestivalseizoen is. Het dient ook als een voorproefje van wat men in Wenen kan verwachten. Songfestival-expert Tom Mikkers wijst op de steeds grotere rol van de online gemeenschap rond het Eurovisie Songfestival, die inmiddels bijna net zo belangrijk is geworden als het evenement zelf. Deze gemeenschap helpt het festijn levendig te houden, ook als men de uitzendingen niet live bekijkt; de clipjes circuleren immers al snel op social media. Een grote splijtzwam onder de fans is de deelname van Israël. Vanwege de oorlog in Gaza heeft AVROTROS besloten dit jaar niet deel te nemen aan het Songfestival. Hoewel Nederland afwezig is, zenden de NOS en de NTR de halve finale en finale op 16 mei wel uit. Romkes geeft aan dat de Songfestivalcommunity verdeeld is over de deelname van Israël. Influencers uiten zich fel over de deelname van het land in oorlog, terwijl anderen vinden dat het geen issue zou moeten zijn. De EBU heeft voor het derde jaar op rij besloten Israël niet uit te sluiten. Dit jaar ervaart Romkes meer 'eurovisiechagrijn' onder fans, mede door de boycot van Nederland en andere landen. Het ontbreken van een vrolijke, bruisende sfeer, wat het Songfestival zou moeten zijn, is volgens hem helaas niet meer helemaal het geval. \Het ontbreken van Nederland als deelnemer zal waarschijnlijk leiden tot minder bezoekers bij Eurovision in Concert dan voorgaande jaren. AVROTROS liet vorig najaar al weten niet te zullen deelnemen als Israël mee zou doen. Mikkers benadrukt de enorme transformatie van de marketing rond het Songfestival. Vroeger was het vooral een omroepfeest, maar met de introductie van televoting en de intrede van stadions is het uitgegroeid tot een groots publieksevenement. Tegenwoordig vindt het evenement niet alleen plaats op televisie, maar ook op sociale media en het internet. De fancommunity bespaart de EBU ook kosten, aangezien zij per definitie reclame maken voor het songfestival. Fans becommentariëren de liedjes van de deelnemers op platforms als YouTube en TikTok. Evenementen als Eurovision in Concert voeden het Songfestival-gevoel nog verder. Van de 35 Songfestival-deelnemers zijn er 27 aanwezig bij de preparty, waaronder Finland, Frankrijk, Griekenland en Denemarken, die hoog genoteerd staan bij de bookmakers. Ook Israël, dat vorig jaar tweede werd met Yuval Raphael en dit jaar met Noam Bettan naar Wenen gaat, behoort tot de favorieten. Israël ontbreekt bij Eurovision in Concert en was in 2019 voor het laatst aanwezig. Romkes legt uit dat dit komt door de hoge beveiligingskosten die Israël heeft aangegeven. Hij wil bovendien geen politieke inmenging in het culturele evenement. Het moet vooral leuk blijven, en hij wil voorkomen dat de Israëlische deelnemer wordt uitgejouwd. \De reuring rondom het Songfestival in Nederland is weggevallen door het ontbreken van een Nederlandse bijdrage, maar dat betekent niet dat niemand zal kijken. Mikkers legt uit dat er voor- en tegenstanders zijn onder de fans, maar dat de gewone kijker vooral geïnteresseerd is in de liedjes. Wel verwacht hij lagere kijkcijfers, een standaard effect als een land niet meedoet. In 2015 miste Trijntje Oosterhuis met haar nummer de finale, en dat was direct te zien in de kijkcijfers. Romkes beaamt dit: de kijkcijfers zullen drastisch dalen. De publieke omroepen in Spanje, Slovenië en Ierland zenden het Songfestival niet uit. IJsland heeft deze week bekendgemaakt het wel uit te zenden. Romkes verwacht dat Finland er met de winst vandoor gaat. Klassiek violist Linda Lampenius vertegenwoordigt Finland samen met zanger Pete Parkonnen. Het nummer 'Liekinheitin' wordt door hem omschreven als catchy en steekt er met kop en schouders bovenuit





