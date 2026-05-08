Eurovisiesongfestival 2024: Nederland stemt mee, maar doet niet mee

Nederland neemt dit jaar niet deel aan het Eurovisiesongfestival, maar kijkers kunnen nog steeds stemmen op hun favoriete acts. Het stemmen verloopt dit jaar anders, omdat de Nederlandse stemmen worden meegenomen in de internationale telling. Lees hier alles over de nieuwe stemregels en de kansen voor Nederland volgend jaar.

Volgende week begint het Eurovisiesongfestival weer, maar dit jaar ziet het er anders uit dan in voorgaande jaren. Nederland neemt namelijk niet deel aan het muziekfestijn, maar fans hoeven zich geen zorgen te maken, want stemmen op je favoriete act is nog steeds mogelijk.

Het stemmen verloopt dit jaar wel iets anders, omdat de stem van de Nederlandse kijker onder de internationale stemmen wordt meegenomen. De NPO legt uit dat Nederlandse kijkers tijdens de beide halve finales en de grote finale hun stem kunnen uitbrengen. Dit was eerder niet het geval, omdat er tijdens de deelname van Nederland alleen gestemd kon worden tijdens de halve finale waarin ons land zelf optrad.

Dit jaar kunnen kijkers dus stemmen tijdens alle shows, wat een unieke kans biedt om invloed uit te oefenen op het eindresultaat. Het stemmen kost 0.99 euro per stem. De stembus opent rond middernacht, voorafgaand aan elke halve finale en de finale. Tijdens de halve finales op 12 en 14 mei kan er gestemd worden tot het begin van de liveshows.

Tijdens de optredens is stemmen niet mogelijk. Na het laatste optreden gaat de stembus weer open en kunnen kijkers nog ongeveer 20 minuten hun stem uitbrengen. Op zaterdag 16 mei is de finale en ook dan opent de stembus rond middernacht voorafgaand aan de show. Vlak voor de start van de liveshow gaat de stembus kort dicht, maar net voor het eerste optreden kan er weer gestemd worden.

De lijnen sluiten definitief 40 minuten na het laatste optreden. De Nederlandse stemmen worden samen opgeteld bij de stemmen van andere landen die niet meedoen aan het songfestival. Het totaal aan deze stemmen wordt geteld als één land en omgerekend naar een puntenreeks. Het is dus niet mogelijk om te zien waar Nederland het meest op heeft gestemd.

Hoe groot is de kans dat Nederland volgend jaar weer vrolijk meedoet aan het songfestival? Entertainmentdeskundige Aran Bade vertelt het in onderstaande video. Het Eurovisiesongfestival is een van de grootste muziekfestivals ter wereld en trekt jaarlijks miljoenen kijkers. Dit jaar zal het festival plaatsvinden in Malmö, Zweden, en belooft het weer een spectaculaire show te worden.

Ondanks het feit dat Nederland niet meedoet, kunnen fans nog steeds genieten van de optredens en hun favoriete artiesten steunen. Het stemmen is een belangrijk onderdeel van het festival en geeft kijkers de mogelijkheid om hun favoriete acts naar de top te stemmen. Het is een unieke kans voor Nederlandse fans om hun stem te laten horen, zelfs als hun eigen land niet deelnemt. Het Eurovisiesongfestival is niet alleen een muziekfestijn, maar ook een viering van cultuur en diversiteit.

Het brengt mensen uit verschillende landen samen en creëert een gevoel van eenheid. Dit jaar zal het festival weer een onvergetelijke ervaring worden voor alle deelnemers en kijkers. Het is een moment om te genieten van de muziek, de shows en de sfeer die het festival met zich meebrengt. Ondanks de afwezigheid van Nederland, zal het festival zeker een succes worden en veel plezier en entertainment bieden aan alle kijkers





