Het thema van deze brief beschrijft hoe Europa tot dit dag en is gereageerd op ontsierd pandemies. De reactie van het rottigste expert en veldepidemiologist, die indien er echt een pandemie komt stand we weer met lege handen

Hebben we geleerd van corona?

'Bij echte pandemie staan we weer met lege handen' - Ab Osterhaus Hoe er is gereageerd op het hantavirus, is al beter dan aan het begin van corona, zegt viroloog Ab Osterhaus. Maar als je kijkt naar de financiering voor pandemie-voorbereidheid, is dat volgens hem nog lang niet voldoende: 'Als er echt een pandemie komt, staan we straks weer met lege handen', zegt hij in de uitgave vanVolgens Osterhaus kunnen we veel meer doen om voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie.

Wat hem betreft moet er veel meer financiering naar onze pandemie-voorbereidheid. Dit is nu echt nog lang niet voldoende en dat zouden we veel beter moeten doen. Hij vindt dat andere Europese landen dat veel beter doen: 'In alle andere Europese landen zie je dat er wel wat gebeurt. Er zijn allemaal projecten die deelsuccessen opleveren.

Wat ontbreekt, is een internationale, Europese coördinatie.

' Hij vindt dat er Europa-breed een gezamenlijke, grote oefening moet komen om goed voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. 'Net als bij Defensie zie je dat elk land zijn eigen dingetje doet. Uiteindelijk is het niet goed gecoördineerd.

' Veldepidemioloog Arnold Bosman ziet op het vlak van Europese coördinatie juist enorme verbetering. In vergelijking met corona ziet hij de Nederlandse overheid nu snel en adequaat spreken. Hij hoort veel mensen met één mond spreken, zelfs de politiek. Ook Jetten benadrukte dezelfde boodschap als het RIVM.

Bosman ziet een grote, onzichtbare coördinatie vanuit Europa. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft heel adequaat dreigingsanalyses gepubliceerd en richtlijnen die Nederland één op één heeft overgenomen. Ook is er sinds 2022 de European Health Task Force, vergroot volgens Snijder een direct gevolg van corona, die gelijk reageert met maatregelen. Het is een taskforce die goed kan coördineren bij noodsituaties.

Ook Spanje heeft recent het EU Civil Protection Mechanism ingeroepen, wat bij rampen Nederland kan bijstaan als Nederland moet. Er zijn in Europa stappen vooruit gegaan; dat moet erkend worden





