Europees Hof: Nederlandse levenslange gevangenisstraf voldoet aan mensenrechten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de levenslange gevangenisstraf in Nederland niet inhumaan is. De straf blijft in stand omdat er wel degelijk perspectief op herbeoordeling en re-integratie bestaat.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ( EHRM ) heeft in een principiële uitspraak bepaald dat de levenslange gevangenisstraf in Nederland niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze uitspraak volgt op een juridische strijd die werd aangezwengeld door zeven gedetineerden, onder wie de beruchte broers Marcos en Admilson R. uit Hoogeveen.

De broers werden destijds veroordeeld voor een reeks gruwelijke roofmoorden, waarbij onder meer Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo het slachtoffer werden. De eisers voerden aan dat een levenslange straf in de Nederlandse praktijk neerkomt op een onmenselijke behandeling, aangezien er geen reëel uitzicht zou zijn op invrijheidstelling. Het EHRM verwerpt dit standpunt echter unaniem. Volgens de rechters in Straatsburg schendt de Nederlandse regeling artikel 3 van het verdrag, dat foltering en onmenselijke behandeling verbiedt, niet. Het hof stelt dat er voldoende juridische en procedurele wegen zijn waarlangs een levenslange straf kan worden herzien of beëindigd. De gedetineerden worden geacht te weten aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een traject naar vrijlating. Hierdoor is de straf niet langer te kwalificeren als uitzichtloos, wat voorheen het voornaamste kritiekpunt was. De achtergrond van deze toetsing is een proces dat in 2016 werd ingezet door toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Er werd destijds vastgelegd dat levenslanggestraften na een periode van minimaal 25 jaar kunnen worden getoetst op hun geschiktheid voor een re-integratietraject. Om dit proces objectief te laten verlopen, werd in 2017 de Adviescommissie Levenslanggestraften opgericht. Deze commissie adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de vraag of een gevangene aanspraak kan maken op gratie of herbeoordeling. Hoewel de minister van dit advies mag afwijken, vereist dit een uitvoerige en deugdelijke motivering. Een actueel voorbeeld is de beslissing uit de zomer van 2024, waarbij Jan S., veroordeeld voor de moord op de 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld in 1999, werd afgewezen voor vrijlating. Dit illustreert dat het systeem weliswaar een opening biedt, maar dat de drempel voor daadwerkelijke invrijheidstelling extreem hoog blijft en per individu streng wordt getoetst door onafhankelijke instanties. De Nederlandse rechtspraak heeft in de afgelopen jaren een opvallende ontwikkeling doorgemaakt met betrekking tot het opleggen van levenslange celstraffen. Waar rechters na een eerdere uitspraak van het EHRM in 2013 terughoudender werden uit angst dat hun vonnissen als inhumaan zouden worden bestempeld, zien we nu een stijgende trend. Eind vorig jaar zaten er 65 gedetineerden vast met een levenslange opgelegde straf, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. In de provincie Drenthe is de oplegging van deze straf overigens nog steeds een zeldzaamheid; in de laatste 26 jaar is dit in slechts vier zaken gebeurd, waaronder de zaken rondom de broers R., Richard K. en Jan S. De uitspraak van het EHRM geeft de Nederlandse rechter nu meer zekerheid over de houdbaarheid van het levenslang-beleid. De definitieve bevestiging dat het systeem van herbeoordeling voldoet aan de Europese normen, zorgt ervoor dat levenslang weer als effectief juridisch instrument kan worden ingezet voor de zwaarste misdrijven, zonder dat de Nederlandse staat hoeft te vrezen voor internationale veroordelingen wegens mensenrechtenschendingen. Het debat over de balans tussen vergelding en perspectief blijft echter een cruciaal onderdeel van onze rechtsstaat, waarbij de menselijke maat tegenover de ernst van het delict constant opnieuw gewogen moet worden





