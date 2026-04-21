Europees Hof: Nederlandse levenslange gevangenisstraf voldoet aan mensenrechten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Nederlandse levenslange gevangenisstraf humaan is, omdat er voldoende perspectief op vrijlating en herbeoordeling bestaat.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een historische uitspraak gedaan met betrekking tot de levenslange gevangenisstraf in Nederland. In een zaak aangespannen door zeven gedetineerden, die stelden dat hun straf inhumaan en uitzichtloos was, oordeelde het Hof unaniem dat deze straffen niet in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit artikel verbiedt foltering en onmenselijke of vernederende behandeling.

Het Hof benadrukt dat de Nederlandse juridische praktijk voldoende waarborgen bevat om te kunnen spreken van een humane straf, aangezien er wel degelijk een theoretische en praktische mogelijkheid bestaat voor herziening of gratie. De kern van de uitspraak ligt in het feit dat gedetineerden weten welke stappen zij moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor een mogelijke vrijlating. Sinds 2016 heeft de Nederlandse overheid, onder leiding van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff, een systeem geïntroduceerd waarbij na 25 jaar detentie getoetst kan worden of een gedetineerde in aanmerking komt voor een re-integratietraject. De Adviescommissie Levenslanggestraften speelt hierin een cruciale rol. Deze commissie toetst of een gedetineerde klaar is voor een terugkeer in de samenleving. Hoewel de minister van Justitie en Veiligheid het laatste woord heeft en het advies van de commissie naast zich neer mag leggen, is dit alleen toegestaan met een zeer solide en onderbouwde argumentatie. Dit systeem zorgt voor een noodzakelijk perspectief, wat volgens het EHRM het cruciale verschil maakt tussen een humane en een inhumane straf. De discussie over levenslang is de afgelopen jaren sterk veranderd in Nederland. Waar een levenslange straf voorheen synoniem stond voor de dood in de cel, is er door internationale druk en jurisprudentie sinds 2013 een verschuiving opgetreden. Het aantal levenslanggestraften in Nederland is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, van 33 naar ruim 65 personen. Deze stijging is deels te verklaren door de ernst van de gepleegde delicten, maar ook door de veranderde houding van rechters. Na de uitspraak van het EHRM in 2013 waren veel rechters terughoudend met het opleggen van levenslang uit angst voor strijdigheid met mensenrechten. Nu echter duidelijk is dat het huidige Nederlandse model aan de Europese eisen voldoet, is de rechtspositie van zowel de overheid als de gedetineerden in deze complexe zaken verduidelijkt. De uitspraak biedt daarmee een stevig fundament voor de toekomst van het Nederlandse strafrechtsysteem waarbij rechtvaardigheid en menselijkheid in balans proberen te blijven





