Europa League halve finales: Engels onderonsje en interessante Europese confrontaties

De vier halvefinalisten van de Europa League zijn bekend: Nottingham Forest treft Aston Villa, terwijl Freiburg het opneemt tegen Braga. Bekijk hier de samenvatting van de kwartfinales, inclusief de indrukwekkende comeback van Braga en de rentree van Emmanuel Emegha.

De spanning stijgt in het Europese voetbal nu de vier halvefinalisten van de Europa League bekend zijn. Over twee weken staan er twee intrigerende duels op het programma die garant staan voor spektakel. Een Engels onderonsje tussen Nottingham Forest en Aston Villa belooft vuurwerk, terwijl het Duitse Freiburg het opneemt tegen het Portugese Braga.

Braga toonde donderdagavond een indrukwekkende veerkracht door een 2-0 achterstand om te buigen naar een overwinning, wat hen een welverdiende plek in de halve finales opleverde. De heenwedstrijden van deze krakers vinden plaats op donderdag 30 april, met de returns een week later op 7 mei. In Nottingham ontvlamde het duel van Forest tegen het uitgeschakelde FC Porto al vroeg. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie trok al snel een rode kaart voor Porto-verdediger Jan Bednarek na een charge met gestrekt been. Met een man minder kwam Forest zeven minuten later op voorsprong. Aanvoerder Morgan Gibbs-White wist te scoren na een subtiele rol van oud-PSV'er Rosario. Porto bood met tien man kranig weerstand, maar de Engelsen hielden stand en de 1-0 voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Tegelijkertijd, zo'n tachtig kilometer naar het westen, was de spanning bij Aston Villa tegen Bologna aanzienlijk minder groot. De Italianen, net als in de heenwedstrijd waar ze met 1-3 verloren, hadden opnieuw geen schijn van kans. Uitblinker Ollie Watkins, die in de heenwedstrijd al twee keer scoorde, opende de score na een fraai uitgespeelde aanval. Voor rust maakte Aston Villa een einde aan alle Italiaanse hoop met treffers van Emiliano Buendia en Morgan Rogers. Vlak voor het einde bepaalde Ezri Konsa de eindstand op een overtuigende 4-0, wat de Engelse dominantie onderstreepte. Verder in Europa heeft de Nederlandse spits Emmanuel Emegha na zijn blessure met succes zijn rentree gemaakt door meteen weer te scoren. Bij de ruime overwinning van zijn club RC Strasbourg in de Conference League op FSV Mainz (4-0) scoorde Emegha de vierde treffer, waarmee hij een aandeel had in de plaatsing voor de halve finales. Emegha, die eind november nog geselecteerd was voor Oranje, raakte in december geblesseerd. Zijn terugkeer en directe vormdemonstratie spelen zich nadrukkelijk in de kijker voor een mogelijke plek in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Terwijl de eerste twee kwartfinales zich op Engelse bodem afspeelden, werden de andere twee halvefinalisten bekend op Spaanse velden. Vooral in Sevilla was de vreugde bij Braga na het bereiken van de laatste vier immens. In de wedstrijd tegen Real Betis leek de thuisploeg al snel de controle te krijgen met een bekeken kopbal van oud-Ajacied Antony (1-0) en een intikker van Abde Ezzalzouli (2-0). Voor rust bracht Victor Pau de spanning echter terug door de 2-1 te maken, na een ongelukkige botsing tussen twee Betis-verdedigers. Na rust leek Braga echter een metamorfose te ondergaan. In slechts vier minuten tijd wisten de Portugezen de stand om te buigen van een 2-1 achterstand naar een 2-3 voorsprong. Een kwartier voor tijd besliste Jean-Baptiste Gorby de wedstrijd definitief met een schitterende volley vanaf de rand van het strafschopgebied, wat de eindstand op 2-4 bracht. Braga's volgende tegenstander, het Duitse Freiburg, verzekerde zich eveneens van een plek in de halve finales door overtuigend van Celta de Vigo te winnen. Na de 3-0 overwinning in de heenwedstrijd, kwam de ploeg in de return niet echt in de problemen. Igor Matanovic opende de score met een prachtige volley van buiten de zestien (0-1). Uiteindelijk won Freiburg de wedstrijd met 3-1, mede dankzij twee treffers van Yuito Suzuki, wat hun dominante optreden in deze fase van het toernooi benadrukte. De halve finales beloven dus een boeiende strijd te worden met een gevarieerde mix van sterke Europese teams





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sporting CP strandt in Europa League na strijdvaardige maar ineffectieve prestatie tegen ArsenalSporting CP heeft de volgende ronde van de Europa League niet bereikt na een 0-0 gelijkspel tegen Arsenal, wat, gecombineerd met de eerdere 1-0 nederlaag, te weinig bleek. Ondanks een tactisch sterke wedstrijd en een gelijkwaardige prestatie aan die van de Engelse topclub, ontbrak het aan scorend vermogen en de nodige efficiëntie om door te stoten. Trainer Rui Borges en aanvoerder Hjulmand spraken hun trots uit over het vertoonde karakter en de kracht, maar erkenden ook de gemiste kansen en de noodzaak om efficiënter te zijn. Met het oog op de Portugese titelstrijd richt Sporting zich nu volledig op de binnenlandse competitie.

Read more »

SC Freiburg Zonder Problemen Naar Europa League Halve Finales Na Zege Op Celta VigoSC Freiburg plaatst zich overtuigend voor de halve finales van de Europa League na een 1-3 overwinning op Celta de Vigo. De Duitsers versterken hun positie na een eerdere 3-0 thuiszege.

Read more »

Tiental FC Porto en Francesco Farioli zijn klaar in Europa League na nipte nederlaagNottingham Forest heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. In eigen huis won de Engelse club met 1-0 van FC Porto, nadat het heenduel vorige week in 1-1 was geëindigd. In de halve finale neemt Forest het op tegen het eveneens Engelse Aston Villa.

Read more »

Aston Villa kent ook thuis geen enkel probleem met Bologna: Engels onderonsje in halve finaleAston Villa staat in de halve finale van de Europa League. De ploeg uit Birmingham had vorige week al met 1-3 gewonnen op bezoek bij Bologna, en was donderdagavond ook in eigen huis veel te sterk voor de Italianen: 4-0. In de halve finale treft Aston Villa landgenoot Nottingham Forest.

Read more »

SC Braga met spectaculaire comeback naar halve finale Europa LeagueSC Braga heeft zich donderdagavond op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Na een 0-2 achterstand bij Real Betis wist de Portugese club de wedstrijd om te buigen naar een 2-4 overwinning, mede dankzij doelpunten van Pau Víctor, Carvalho, Ricardo Horta en Jean-Baptiste Gorby. Het heenduel eindigde in 1-1.

Read more »

Europa League: Nottingham Forest en Aston Villa treffen elkaar in halve finaleDe halvefinalisten van de Europa League zijn bekend. Nottingham Forest neemt het op tegen Aston Villa, terwijl Freiburg het opneemt tegen Braga. Ook Emmanuel Emegha scoorde voor RC Strasbourg in de Conference League.

Read more »