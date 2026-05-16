Europa League finale 2025/2026: datum, locatie, competitieschema

Het Europa League-seizoen 2025/2026 nadert zijn hoogtepunt. Binnenkort vindt de eindstrijder in Istanbul plaats en SC Freiburg en Aston Villa strijden voor het kampioenschap.

VoetbalPrimeur vertelt het je. Op 10 juli begon de eerste kwalificatieronde van de Europa League. In totaal deden er 78 clubs mee en slechts twee ploegen hebben zich gekwalificeerd voor de finale: SC Freiburg en Aston Villa. Nederland had drie deelnemers actief tijdens de League Phase van het toernooi, maar Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles wisten allemaal niet de knock-outfase te halen.

Afgelopen seizoen werd de prijs gewonnen door Tottenham Hotspur. Zij versloegen Manchester United met 1-0 in de finale die in Bilbao (Spanje) werd gespeeld. In het seizoen 2025/2026 wordt de finale van de Europa League gespeeld in Istanbul (Turkije). Het Besiktas Park, ook wel bekend onder de sponsornaam Tüpraş Stadion, is de thuishaven van Besiktas en de locatie voor de eindstrijd.

De bouw van het stadion begon in 2013 en in 2016 werd het officieel geopend. Er is plaats voor bijna 42.000 toeschouwers. De finale van de Europa League vindt plaats op woensdag 20 mei en begint om 21.00 uur. Dan staan Freiburg en Aston Villa tegenover elkaar om te bepalen wie de winnaar van het Europa League-seizoen 2025/2026 wordt





