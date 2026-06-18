EU-leiders bespreken handelsmaatregelen tegen Chinese dumping

De Europese Unie overweegt handelsmaatregelen tegen China vanwege oneerlijke concurrentie door staatssteun. Chinese bedrijven dumpen producten zoals zonnepanelen en elektrische auto's tegen lage prijzen, wat Europese industrie onder druk zet. Hoewel er brede steun is voor actie, vreest de EU Chinese tegenreacties vanwege belangrijke economische banden. Een EU-top bespreekt hoe verder te gaan, maar concrete stappen worden niet direct verwacht.

De Europese Unie staat onder grote druk om handelsmaatregelen tegen China te nemen. De Europese industrie kampt met ernstige concurrentie van Chinese bedrijven die profiteren van uitgebreide staatssteun.

Hierdoor kunnen zij producten zoals zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën te extreem lage prijzen op de Europese markt brengen. Deze dumpgedrag dwingt Europese fabrieken vaak tot sluiting. Europese leiders beschouwen dit als oneerlijk en bespreken vandaag tijdens een top hoe zij kunnen ingrijpen. De vraag is of daadwerkelijk harde maatregelen worden genomen, gezien de angst voor Chinese tegenreacties.

Chinese ondernemingen ontvingen volgens berekeningen in de afgelopen twee decennia drie tot acht keer zoveel staatssteun als bedrijven in veel rijke, geïndustrialiseerde landen. Franse president Macron uitte zich hierover scherp: China draait een groot deel van de Europese industrie de nek om. De handelsbalans toont een enorm overschot voor China: ongeveer een miljard euro per dag import boven export naar China. Eurocommissaris Sefcovic van Handel noemt dit onhoudbaar.

Desondanks zijn er grote twijfels over de bereidheid van de EU om stevig op te treden, vanwege de economische afhankelijkheid van China en de vrees voor een handelsoorlog. De gevoeligheid van het onderwerp blijkt uit het feit dat het woord 'China' expliciet ontbreekt in de agenda en uitnodigingsbrief voor de top. In plaats daarvan wordt gesproken over 'mondiale macro-economische disbalansen'.

China volgt de discussies nauwgezet en heeft eerder enkele diplomatieke overleggen zonder duidelijke reden geannuleerd, wat in Brussel wordt gezien als een waarschuwingssignaal. Sommige EU-landen, zoals België, vinden dat de EU de pijn van een Chinese tegenreactie moet accepteren. Belgische premier De Wever benadrukt dat Chinese concurrentie hele sectoren heeft veroverd of verwoest en dat het nu tijd is om een grens te trekken om de Europese industrie, economie en welzijn van burgers op lange termijn te beschermen.

De EU heeft al mechanismen om importheffingen op te leggen bij aantoonbare oneerlijke handelspraktijken, zoals staatssteun. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie de afdeling die dit onderzoekt versterkt, zodat sneller kan worden opgetreden. Er zijn echter ook landen die vinden dat het huidige instrumentarium niet toereikend is, omdat gewone handelsmaatregelen soms bijeffect hebben op onbetrokken handelspartners zoals Noorwegen, Zwitserland, het VK en India.

Daarom moet een nieuwe aanpak gerichter zijn, bijvoorbeeld gericht op producten van landen met een marktaandeel boven veertig procent. De Commissie Overweegt ook om bedrijven in gevoelige sectoren te verplicht met meerdere toeleveranciers te werken, om afhankelijkheid en economische chantage te verminderen. De voorstellen van de Commissie hangen af van de uitkomst van het leidersgesprek; concrete resultaten worden vandaag niet verwacht





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU China Handel Staatssteun Dumping Zonnepanelen Batterijen Elektrische Auto's Chemicaliën Importheffingen Europese Industrie Handelsoorlog

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van burger tot commandant: Oleksandr vecht al sinds Maidan voor pro-Europees OekraïneTwaalf jaar geleden hoopten Oekraïners vreedzaam te integreren in de Europese Unie. Wat volgde was een oorlog die nog altijd voortduurt.

Read more »

Europese tegenstander Ajax en FC Twente komt uit tweeluik Vojvodina-FerencvárosAjax stuit in de tweede voorronde van de Conference League tegen de verliezer van het duel tussen FK Vojvodina (Servië) en Ferencváros (Hongarije). De winnaar van dat duel neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen FC Twente.

Read more »

Europese tegenstander Ajax en FC Twente komt uit tweeluik Vojvodina-FerencvárosAjax stuit in de tweede voorronde van de Conference League tegen de verliezer van het duel tussen FK Vojvodina en Ferencváros. De winnaar van dat duel neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen FC Twente.

Read more »

De Lange en Timber ontsnappen met Marseille aan Europese uitsluitingOlympique Marseille, met Jeffrey de Lange en WK-ganger Quinten Timber als Nederlandse afvaardiging, is gematst door de UEFA Club Financial Control Body (CFCB). De financiële waakhond van de Europese bond had de Franse club eigenlijk kunnen uitsluiten van Europees voetbal, maar Marseille krijgt een extra seizoen om zijn verliezen te dekken.

Read more »