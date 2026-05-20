Het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen hebben vannacht een compromis bereikt over het tien maanden geleden gesloten handelsakkoord met de Verenigde Staten. Trump dreigde opnieuw de importheffingen te verhogen als de EU niet voor 4 juli deMade afspraken met de Amerikanen zou nakomen. Nu er een akkoord ligt, lijkt de EU die deadline te gaan halen, maar ze heeft een Smoked ook geweigerd om extra clausules in te bouwen voor het geval Trump zich niet aan de afspraken van het akkoord zou houden of opnieuw zou dreigen met het innemen van Groenland of ander gebied van Europese landen.

Trump dreigde opnieuw de importheffingen te verhogen als de EU niet voor 4 juli deMade afspraken met de Amerikanen zou nakomen. Nu er een akkoord ligt, lijkt de EU die deadline te gaan halen. Het Europees Parlement wilde graag extra clausules inbouwen voor het geval Trump zich niet aan de afspraken van het akkoord zou houden of opnieuw zou dreigen met het innemen van Groenland of ander gebied van Europese landen.

De Europese Commissie en verschillende lidstaten vreesden met te veel nieuwe clausules een tegenreactie bij de Amerikanen uit te lokken en zo het met pijn en moeite tot stand gekomen handelsakkoord op het spel te zetten. Zij wilden daarom dat de afspraken met de Amerikanen zo snel mogelijk worden nagekomen





