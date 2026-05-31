Etienne Reijnen in een carrièredoolhof na plotseling ontslag van Arne Slot bij Liverpool

De assistent‑trainer van Feyenoord, Etienne Reijnen, zag zijn mogelijke overstap naar Liverpool in het water vallen na het onverwachte ontslag van Arne Slot, met onzekerheid over zijn toekomst bij beide clubs.

De recente ontwikkeling rondom de voormalige assistent‑trainer van Feyenoord , Etienne Reijnen , heeft de voetbalwereld in een staat van onzekerheid gebracht. Aanvankelijk leek het erop dat Reijnen een nieuwe uitdaging zou aangaan bij Liverpool , waar hij de taak zou krijgen om opnieuw naast Arne Slot te werken als assistent‑trainer.

Slot had eerder hardop verklaard dat hij er zeker van was dat Reijnen de overstap zou maken, en Reijnen zou naar eigen zeggen al een formeel akkoord hebben bereikt met de Engelse club. De onderhandelingen waren volgens bronnen die dicht bij beide clubs staan, ver gevorderd en alle belangrijke aspecten - van contractduur tot vergoedingen - stonden op groen.

Hierdoor leek het onvermijdelijk dat Reijnen volgend seizoen zijn plek zou innemen op Anfield, waardoor Feyenoord een belangrijk lid van zijn technische staf zou moeten missen. Het geheel kreeg echter een verrassende wending toen Liverpool op een vrijdagavond, slechts enkele uren nadat Slot publiekelijk zijn vertrouwen in de komst van Reijnen had uitgesproken, besloot de Engelse manager te ontslaan. Het nieuws kwam als een harde klap voor alle betrokkenen, omdat de beslissing onverwacht en abrupt werd genomen.

Binnen achttien uur na de officiële afkondiging van Slot's vertrek volgden er nog twee extra ontslagbevestigingen: Sipke Hulshoff en Giovanni van Bronckhorst, twee andere collega‑trainers die eveneens in de Engelse havenstad werkzaam waren, kregen hun contracten niet verlengd. De reden voor deze reeks ontslagen is nog niet volledig duidelijk, maar insiders suggereren dat een herstructurering van de technische staf een voorwaarde was voor de nieuwe directie van Liverpool. Voor Etienne Reijnen betekent dit nu een dilemma van enkele kanten.

Enerzijds is er de mogelijkheid om terug te keren naar zijn oude functie bij Feyenoord, waar hij nog steeds gerespecteerd wordt door spelers en stafleden. Anderzijds is er de onzekerheid of hij nog wel een plek kan vinden bij Liverpool, gezien de plotselinge wijziging in de samenstelling van de technische staf. De jonge trainer, die gedurende meerdere seizoenen als rechterhand van Slot heeft gefungeerd en bekend staat om zijn tactische scherpzinnigheid, staat nu op een kruispunt.

Diverse clubs hebben naar verluidt hun interesse getoond, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen. Het is duidelijk dat zowel de Nederlandse als de Engelse voetbalwereld de komende weken nauwlettend in de gaten zal houden welke koers Reijnen uiteindelijk zal inslaan, en hoe dit mogelijk bredere implicaties heeft voor de relaties tussen clubs in de Premier League en de Eredivisie





