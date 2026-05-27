Etappe 17 Giro d'Italia: Een dag vol aanvalslust en spektakel in de bergen

Overzicht van de 17e etappe in de Giro d'Italia, waarin een sterke kopgroep met onder anderen Leknessund en Larsen lange tijd voorop reed, maar uiteindelijk de zege aan een favoriet moest laten. Een etappe met veel ontsnappingspogingen en een spannende finale op de slotklim.

De 17e etappe van de Giro d'Italia was een 202 kilometer lange rit van Cassano d'Adda naar Andalo. De etappe stond bol van de actie, met een vlakke aanloop naar twee zware beklimmingen.

Al vanaf de start ontstonden er talloze ontsnappingspogingen, maar het duurde tot na het passeren van het Idromeer voordat een serieuze kopgroep zich vormde. Een zevental renners, waaronder Andreas Leknessund, Niklas Larsen, Jan Christen, Rémi Cavagna, Michael Valgren, Manuele Tarozzi en Alessandro Tonelli, reed een voorsprong van ongeveer tien seconden bij elkaar. Deze groep bestond uit sterke tijdrijders en klimmers, wat een interessant strijdtoneel opleverde.

Ondertussen werden in het peloton pogingen van Visma-Lease a Bike om de rust te herstellen telkens tenietgedaan door andere ploegen die ook een kans zagen voor hun eigen renners. Op de eerste klim van de dag, de Passo dei Tre Termini (8,2 km aan 5,9%), gebeurde er van alles vanuit het peloton. Aanvallers als Damiano Caruso en Ben O'Connor ontsnapten, terwijl achterin Giulio Pellizzari afhaakte. De Italiaan reed een teleurstellende Giro.

De kopgroep kreeg tijdelijk meer ruimte, maar het peloton bleef in de buurt. Na ongeveer 40 kilometer werd een nieuwe kopgroep van zeven gevormd, die een kleine voorsprong nam. Dit was een aanval met perspectief, gezien de kwaliteiten van de renners. Later probeerden Jasper Stuyven en Gianmarco Garofoli weg te komen om de punten voor de paarse trui te verdedigen, maar ook zij werden teruggepakt.

De strijd om de dagzege bleef onbeslist tot de laatste kilometers. De finale was spectaculair: op de slotklim naar Andalo moesten de overgebleven koplopers hun krachten meten. Uiteindelijk was het een van de favorieten die de zege opeiste in een sprint bergop. De etappe was een waar spektakel voor de wielerliefhebbers, met veel aanvalslust en wisselende verhoudingen.

De Giro d'Italia liet zien dat geen etappe van tevoren te voorspellen is en dat de renners tot het uiterste gaan om kans te maken op een ritzege. Het peloton verdeelde zich in vele splintergroepen, maar uiteindelijk was het een verdiende winnaar die de handen in de lucht mocht steken. De spanning in het algemeen klassement bleef echter intact, met de rivalen die elkaar nauwlettend in de gaten hielden





